Dekarbonisierungsprojekte – Holcim erhält erneut EU-Zuschüsse Der Zementriese hat für seine Projekte zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid in Belgien, Frankreich und Kroatien weitere Zuschüsse der Europäischen Union gesprochen bekommen.

Holcim hatte bereits Anfang des Jahres Fördergelder für Projekte in Deutschland und Polen von der EU erhalten. Bild: ZVG/Holcim

Der Zementkonzern Holcim erhält erneut Zuschüsse vom Innovationsfonds der Europäischen Union für drei seiner Dekarbonisierungsprojekte. Diesmal seien Projekte in Belgien, Frankreich und Kroatien ausgewählt worden.

Die drei Projekte zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid (Carbon Capture Utilization and Storage CCUS) seien unter anderem aufgrund der ausgereiften Technologien und fortschrittlicher Partnerschaften ausgewählt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Sie sollen zum «Green Deal» der EU beitragen, der dank «sauberen Technologien» bis ins Jahr 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft erreichen will.

Holcim hatte bereits Anfang des Jahres Fördergelder für Projekte in Deutschland und Polen von der EU erhalten. Insgesamt umfasse der «Net-Zero»-Fahrplan von Holcim weltweit mehr als 50 Projekte und der Konzern will 2 Mrd. Fr. bis 2030 investieren.

Der Innovationsfonds der Europäischen Union ist laut den Angaben eines der weltweit grössten Finanzierungsprogramme für innovative kohlenstoffarme Technologien. Im laufenden Jahr 2023 seien bereits 41 Projekte mit insgesamt mehr als 3,6 Mrd. € gefördert worden. Insgesamt seien 239 Anträge eingereicht worden.

