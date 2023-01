Übernahme – Holcim kauft Lieferanten für Zuschlagstoffe in den USA Der Zementkonzern übernimmt dreizehn Steinbrüche in den Regionen Denver, Phoenix und Colorado Springs. Er erwartet in diesen Regionen starkes Wachstum.

Zum Kaufpreis wurden keine näheren Angaben gemacht. Bild: Vincent Delesvaux/Keystone

Der Zementkonzern Holcim hat die Sand- und Zuschlagstoff-Steinbrüche von Pioneer Landscape Centers in den USA übernommen. Der Deal umfasst insgesamt 13 Steinbrüche in den Regionen Denver, Phoenix und Colorado Springs.

Der Zukauf ergänze den Erwerb von Zuschlagstoffreserven in Greeley (Colorado), welche im Dezember 2022 übernommen wurden, teilte Holcim am Montag mit. Ferner soll die Akquisitionen das Wachstum in der Region über mehrere Jahre unterstützen.

Mit der Übernahme soll zudem die «Strategie 2025 – Beschleunigung des grünen Wachstums» vorangetrieben werden. Zum Kaufpreis machte Holcim in der Mitteilung keine näheren Angaben.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.