Expansion in Frankreich – Holcim kauft weiter zu Der Baustoffkonzern übernimmt das Unternehmen Chrono Chape und vergrössert damit seine Präsenz auf dem französischen Markt.

Mit der Akquisition will Holcim die Marktpräsenz in Frankreich steigern. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Der Baustoffkonzern Holcim befindet sich weiter auf Einkaufstour. Mit der französischen Chrono Chape übernimmt Holcim einen Spezialisten für mobile, selbst-regulierende Glättbalken, welche für die Verarbeitung von Beton und Zement gebraucht werden.



Die Akquisition entspreche der Absicht, die Marktpräsenz in Frankreich zu steigern, teilte Holcim am Donnerstag mit. Mit den Glättbalken von Chrono Chape für flüssige Anwendungen werde der Unterlagsboden eben gestaltet, damit in der Folge Teppich- oder Plattenböden darüber gelegt werden könnten.



Laut Holcim ist das 2005 in der Nähe von Dijon gegründete Unternehmen in den vergangenen Jahren jeweils zweistellig gewachsen. Finanzielle Angaben zur Transaktion werden keine gemacht.

