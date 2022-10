Insgesamt hat Holcim deutlich besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten. Bild: ZVG/Holcim

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Es läuft rund bei Holcim. Im dritten Quartal markieren sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn vor Steuern Rekorde. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird angehoben, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm zur Stärkung der Aktienrendite wird gestartet. Auch die Verwandlung von einem Zementkonzern zu einem Bauzulieferer ist mit vier Zukäufen im Segment Solutions & Products gut vorangekommen. Das Segment liefert Dach- und Dämmstoffe sowie Spezialbaulösungen und soll in diesem Jahr pro forma 25% zum Gesamtumsatz beitragen sowie die CO₂-Emissionen des Konzerns deutlich reduzieren. Für die Verwandlung ist die Kasse nach dem Verkauf der Zementwerke in Indien und Brasilien gut gefüllt. Die Holcim-Aktie macht langsam Boden gut. Seit Anfang Jahr hat sie 7% nachgegeben, während der SMI ein Minus von 17% verzeichnet. Das Unternehmen scheint immer weniger als Zementproduzent wahrgenommen zu werden. Die Analyse der Quartalszahlen folgt am Nachmittag.