Geplante Kapitalherabsetzung – Holcim nennt Startdatum für Aktienrückkauf Der Zementriese will am 14. November mit dem angekündigten Aktienrückkauf beginnen. Das Programm läuft bis Mai 2023.

Die Generalversammlung muss der geplanten Kapitalherabsetzung am 4. Mai 2023 noch zustimmen. Bild: Vincent Delesvaux/ZVG/Holcim

Holcim hat den Start seines Ende Oktober angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von bis zu 2 Mrd. Fr. bekannt gegeben. Ab dem kommenden Montag (14.11.) sollen bis zu 40 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden, wie der Baustoffkonzern am Freitag mitteilte.



Das Programm läuft den Angaben nach bis Mai 2023. Für den Rückkauf wird eine zweite Handelslinie an der SIX eingerichtet. Die auf dieser Handelslinie zurückgekauften Aktien sollen zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden – die Generalversammlung muss diesem Schritt am 4. Mai 2023 noch zustimmen. Das Volumen der monatlich zurückgekauften Aktien hänge von den Marktbedingungen ab, heisst es

AWP

