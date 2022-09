Übernahme – Holcim schliesst Verkauf des Indien-Geschäfts ab Der Baustoffkonzern erhält von der indischen Adani Group einen Barerlös von 6,4 Mrd. $.

Das Logo der Baustoffhandelfirma Holcim Group von LafargeHolcim, aufgenommen von einem Bildschirm am Samstag, 18. September 2021 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Bild: Ennio Leanza/Keystone

Holcim hat den Verkauf seines Geschäfts in Indien abgeschlossen. Der weltgrösste Baustoffkonzern erhielt für die Veräusserung an die indische Adani Group einen Barerlös von 6,4 Mrd. $.



Der Verkauf umfasst die Beteiligung von 63,11% an Ambuja Cement, die ihrerseits eine Beteiligung von 50,05% an ACC besitzt, sowie die direkte Beteiligung von 4,48% an ACC, wie Holcim am Freitag in einem Communiqué mitteilte. Der Deal war Mitte Mai angekündigt worden.



Ambuja Cement und ACC verfügen gemeinsam über 31 Zement- und 78 Transportbetonwerke und trugen 2021 mit über 10'700 Mitarbeitern rund 13% zum Umsatz von Holcim bei.



Holcim selber will sich - wie seit längerem bekannt - auf den Ausbau der neuen Division Lösungen & Produkte konzentrieren. In jüngster Zeit hat Holcim rund 5 Mrd. Fr. in diesen Bereich investiert.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.