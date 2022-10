Nächste Akquisition – Holcim setzt Einkaufstour fort Der Zementriese übernimmt das Geschäft von Polymers Sealants North America. Es handelt sich dabei um einen Anbieter von Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstofflösungen.

Holcim verspricht sich «erhebliche Synergien» im Building Envelope Business, also im Dachbereich. ZVG Holcim

Der Baustoffkonzern Holcim setzt seine Einkaufstour fort. Er übernimmt den Geschäftsbereich Polymers Sealants North America (PSNA) von Illinois Tool Works. PSNA ist ein Anbieter von Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstofflösungen.



Der Umsatz von PSNA dürfte im laufenden Jahr geschätzte 100 Mio. $ erreichen, wie Holcim am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen beschäftigt über 150 Mitarbeitende, welche alle übernommen werden, und verfügt über Produktionsstätten in den Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, Texas, Georgia und Massachusetts.



Die Akquisition soll insbesondere das Wachstum der Division Solutions & Products von Holcim beschleunigen, vor allem in den Bereichen Abdichtungen und Beschichtungen. Holcim verspricht sich «erhebliche Synergien» im Building Envelope Business, also im Dachbereich.



Die Lösungen von PSNA werden aber nicht nur im Bausektor eingesetzt sondern auch in anderen Branchen wie der Luft- und Raumfahrtindustrie und dem Windenergiesektor.



Der Umsatz der Division Solutions & Products soll bis 2025 rund 30% des Nettoumsatzes von Holcim erreichen. Für das laufende Jahr stellt Holcim für das Dach- und Dämstoffgeschäft einen Pro-Forma-Nettoumsatz von «voraussichtlich» 3,5 Mrd. Fr. in Aussicht.

AWP

