Neuer Markt – Holcim steigt in polnischen Fertigteilemarkt ein Der Zementriese steigt mit dem Kauf der polnischen HM Factory in den Markt für vorgefertigte Bauteile ein.

Holcim kauft in Polen zu. Der Baustoffkonzern übernimmt die Firma HM Factory und steigt damit in dem Land in den Markt für vorgefertigte Bauteile ein.

Mit 70 Mitarbeitenden erwirtschaftet HM Factory gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag einen Umsatz von 18 Mio. Fr. Nicht zuletzt soll der Zukauf helfen, die ESG-Bilanz von Holcim aufzubessern.

Das in der Nähe der Hauptstadt Warschau angesiedelte Unternehmen unterstützt den Angaben zufolge mit seinen Fertigbauteilen für Wände, Treppen und Balkone Bauprojekte in Polen, beliefert aber auch die skandinavischen Märkte.

Gleichzeitig streicht Holcim heraus, dass die Firma einen geringen CO2-Fussbadruck aufweise. Die Fertiglösungen von HM Factory verbrauchten vergleichsweise wenig Material ohne Einschränkungen bei der Lebensdauer und Qualität. Zudem sorgten sie dafür, dass die Abfallmengen auf Baustellen reduziert werden könnten.

Holcim ist seit einiger Zeit bestrebt, sich mehr und mehr vom emissionsintensiven Zement-Geschäft unabhängig zu machen. Die Strategie bis 2025 sieht vor, mit Baustofflösungen und -produkten bis dahin 30% des Umsatzes zu generieren. Man wolle dabei in die «attraktivsten Bausegmente» – von Bedachung und Isolierung bis hin zu Reparatur und Sanierung – vorstossen, heisst es.

