Expansion – Holcim übernimmt Mörtelhersteller in Guatemala Der Zementkonzern will durch die Übernahme von Minerales y Agregados sein Angebot in der Sparte Lösungen & Produkte mit einer neuen Produktlinie erweitern.

Zum Übernahmepreis hat Holcim keine Angaben gemacht. Bild: ZVG/Vincent Delesvaux/Holcim

Holcim expandiert in Lateinamerika mit der Übernahme des Mörtel- und Klebstoffherstellers Minerales y Agregados in Guatemala. Der Zementkonzern könne damit sein Angebot in der Sparte Lösungen & Produkte mit einer neuen Produktlinie erweitern, teilte das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mit.

Die 2014 gegründete Minerales y Agregados verfügt über eine Produktionsstätte in Guatemala, wie es in der Mitteilung heisst. Neben Trockenmörtel biete die Gesellschaft auch weitere Lösungen für die Bauindustrie und die Landwirtschaft an. Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht.

Holcim erwirbt damit seine erste Anlage in Guatemala. Der Konzern erwartet nun laut den Angaben Synergien aus der Erweiterung des Angebots aus seinen Fabriken in El Salvador und durch den Ausbau des Angebots an Mörtel und Klebstoffen aus dem Vertriebsnetz der Lateinamerika-Tochter Disensa.

Die Übernahme solle aber auch die Holcim-Strategie 2025 voranbringen. Diese sieht einen Ausbau der Sparte Lösungen & Produkte auf rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes bis 2025 vor.

AWP

