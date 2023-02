Akquisition – Holcim übernimmt weiteren Dachanbieter Der Zementriese verstärkt sich weiter im Markt des Dachgeschäfts. Er übernimmt noch im ersten Quartal die Flachdach Technologie GmbH in Deutschland.

Die Übernahme unterstütze die Strategie von Holcim, in weitere Bausegmente von der Bedachung bis zu Isolierung und Sanierung vorzustossen, heisst es weiter. Bild: ZVG/Holcim

Der Zementkonzern Holcim expandiert im Dachgeschäft weiter und übernimmt in Deutschland die FDT Flachdach Technologie GmbH. Mit der Übernahme werde das Dachgeschäft das angepeilte Ziel eines Nettoumsatzes von 4 Mrd. bereits vorzeitig erreichen, teilte Holcim am Donnerstag mit.

Die neu Übernommene FDT werde das integrierte Dachangebot von Holcim ergänzen und den «geographischen Fussabdruck» vergrössern, heisst es in der Mitteilung. Beim Unternehmen handle es sich um einen führenden Hersteller von thermoplastischen Dächern mit einer starken Präsenz in schnell wachsenden europäischen Märkten. Zu finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Neben dem Sitz in Mannheim verfügt FDT über Standorte in Deutschland, Frankreich und Belgien. 2022 erzielte das Unternehmen mit 180 Angestellten einen Nettoumsatz von 50 Mio. € Laut den Angaben bietet es mit seinen drei Produktlinien Dachbahnen, Lichtsysteme und Säureschutz «kosteneffiziente, innovative und flexible» Lösungen für wasserdichte Dachsysteme. FDT sei führend auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und biete Umweltproduktdeklarationen für seine Produkte an, betont Holcim.

Die Übernahme unterstütze die Strategie von Holcim, in weitere Bausegmente von der Bedachung bis zu Isolierung und Sanierung vorzustossen, heisst es weiter. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, sie soll aber noch im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

AWP

