Den Konzerngewinn gibt Holcim für ungrade Quartale nicht bekannt. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.30 Uhr

Es wird allmählich zur Gewohnheit. Holcim hat die Erwartungen und die eigenen Prognosen erneut übertroffen. Zwar ging der Umsatz im ersten Quartal um 11% auf 5,7 Mrd. Fr. zurück. Das ist aber vor allem dem Verkauf des grossen Zementgeschäfts in Indien im letzten Jahr geschuldet. Anderseits hat Holcim auch systematisch akquiriert, um die zukunftsträchtigen und rentableren Bereiche Baumaterialien (Segment Solutions & Products), Zuschlagstoffe und Transportbeton auszubauen. Bereinigt um Devestitionen und Akquisitionen (organisch) ist der Umsatz 8% gewachsen. Erwartet worden waren rund 7,5%. Darin kommen die Veränderungen des Mengenabsatzes und der Preise bei den fortgeführten Geschäften zum Ausdruck. Die Volumen dürften wegen der schwächeren Wirtschaft etwas gefallen sein, während die Preise inflationsbedingt deutlich angehoben werden konnten. Holcim macht dazu keine näheren Angaben. Einen günstigen Verlauf zeigt auch der Betriebsgewinn, der zwar nominell 19,7% auf 493 Mio. Fr. gefallen ist, aber organisch entspricht dies einer Zunahme um 12%. Gut gelaufen ist es vor allem in Europa mit einem organischen Anstieg des Betriebsgewinns um 61%. Der gute Jahresauftakt veranlasst Holcim zu einer Erhöhung der Jahresziele: Der Umsatz soll nun organisch mehr als 6% (bisher 3 bis 5%) steigen, der Betriebsgewinn um mehr als 10% (bisher war von einem überproportionalen Anstieg, ohne Angabe zum Ausmass, ausgegangen worden). Neu wird mit «über 16%» auch noch eine Zielmarge genannt, was andeutet, dass der letztjährige Level (16,3%) etwa gehalten werden kann. Alles in allem eine runde Sache, die dem Aktienkurs weiter Rückenwind geben dürfte.