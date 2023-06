Bundesrat verärgert Zementbranche – Holcim und der Klimazoll auf Zement Die Zement-Branche will ihn, der Bundesrat nicht – die Börse lässt dies kalt. Nikolaus Stähelin

Ohne Zement kein Beton: hier die Punt-d'En-Vulpera. Holcim Schweiz betreibt drei der sechs Zementwerke in der Schweiz. Bild: photography batt-huber.ch

Vor knapp zwei Jahren stellte die Europäische Kommission unter dem Namen «Fit for 55» ein Paket von Richtlinien zur Klimapolitik vor. Mit ihm soll der Ausstoss von Treibhausgasen bis 2030, ausgehend vom Niveau 1990, um mindestens 55% reduziert werden. Dazu dient unter anderem das EU-Emissions-Handels-System (EHS). Dieses verteuert durch steigende CO₂-Preise kontinuierlich die entsprechenden Produkte. Es bietet so einen Anreiz zur Treibhausgas-Reduktion in klassischer marktwirtschaftlicher Tradition.