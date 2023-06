Verkauf des Südafrika-Geschäfts – Holcim verkauft Lafarge an Afrimat Der Zementhersteller trennt sich von seiner Tochter Lafarge South Africa Holdings Proprietary Limited (LSA) und verkauft an Afrimat.

Der Abschluss der Transaktion werde für Anfang 2024 erwartet. Bild: Balint Porneczi/Bloomberg

Der Zementhersteller Holcim trennt sich von seinem Geschäft in Südafrika. Er verkauft die Tochter Lafarge South Africa Holdings Proprietary Limited (LSA) an Afrimat.

Afrimat habe dazu eine Vereinbarung mit der Holcim-Tochter Caricement getroffen, teilte das südafrikanische Unternehmen am Dienstag mit. Holcim bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass sie mit Afrimat Limited einen Verkaufsvertrag für alle südafrikanischen Aktivitäten unterzeichnet hat.

Es würden 100% des ausstehenden Kapitals rückwirkend zum 31. Dezember 2022 übernommen. Der Kaufpreis liege bei 6 Mio. $, gab Afrimat bekannt. Der Abschluss der Transaktion werde für Anfang 2024 erwartet.

Zudem habe sich Afrimat dazu bereit erklärt, zusätzlich zum Verkaufspreis die Darlehen von LSA gegenüber Holcim in Höhe von 900 Mio. Rand (etwa 44,3 mio. Fr.) zu übernehmen – diese Summe werde zusätzlich an Holcim überwiesen, so ein Sprecher. Mit Abschluss der Transaktion sollen 500 Mio. Rand direkt in bar bezahlt werden, die übrigen 400 Mio. Rand seien zinsfrei und würden spätestens innerhalb der dann folgenden 12 Monate beglichen.

AWP

