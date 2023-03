Ziele und Zahlen bestätigt – Holcim veröffentlicht zweiten Klimabericht Der Zementriese hat gemäss dem Bericht im vergangenen Jahr seine Treibhausgasemissionen um 21% reduziert, im laufenden Jahr sollen sie um 10% sinken.

Laut dem Bericht will Holcim bis 2030 2 Mrd. Fr. in Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO₂ investieren. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Der Baustoffkonzern Holcim hat am Freitag seinen zweiten Klimabericht veröffentlicht. Der Bericht wird Anfang Mai an der Generalversammlung den Aktionären zur Konsultativabstimmung vorgelegt.



Im Dokument hält der Konzern seine Fortschritte im Bereich Klimaschutz fest. So hat Holcim gemessen am Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr die Treibhausgasemissionen um 21% reduziert. Für 2023 peilt das Unternehmen eine Reduktion von über 10% an.



Der Baustoffkonzern bestätigt damit die Zahlen und Ziele, welche er bereits im Februar mit dem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hat.



Wie ebenfalls bereits bekannt, hat Holcim letztes Jahr 6,8 Mio. Tonnen Bau- und Abbruchabfälle in seinen Produkten wiederverwendet. Ziel sind 10 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2025.



Laut dem Bericht will Holcim bis 2030 zwei Milliarden Franken in Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 investieren. Der Konzern will so seine Treibhausgasemissionen jährlich um über 5 Mio. Tonnen reduzieren.



