Veränderung im VR – Holcim-VR Patrick Kron tritt nicht mehr an Beim Zementkonzern kommt es zu einem weiteren Abgang im Verwaltungsrat. Patrick Kron tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Patrick Kron war in seiner Karriere unter anderem bei Alstom als CEO tätig. Archivbild von 2015: Marlene Awaad/Bloomberg

Bei Holcim kommt es neben dem bereits angekündigten Rücktritt von Präsident Beat Hess zu einem weiteren Abgang aus dem Verwaltungsrat. Patrick Kron, der dem Gremium seit 2017 angehört, tritt an der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl an, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung hervorgeht.

Der Franzose und frühere Alstom-Chef habe insbesondere durch seine Tätigkeit im Prüfungsausschuss massgeblich zur Sicherung der guten finanziellen Grundlage des Unternehmens beigetragen, heisst es weiter.

Bekanntlich soll Holcim-CEO Jan Jenisch an der GV am 4. Mai zum neuen Präsidenten gewählt werden und dann während einer gewissen Zeit ein Doppelmandat ausüben. Um weiterhin eine unabhängige Kontrolle zu gewährleisten, wird – was ebenfalls schon bekannt war – die Position des Lead Independent Directors geschaffen und mit der stellvertretenden Verwaltungsratspräsidentin Hanne Sørensen besetzt.

AWP

