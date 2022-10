Rechtsstreit – Holcim zahlt 778 Mio. $ Busse wegen Syriengeschäften Die von der französischen Lafarge in Syrien begangenen Vergehen kosten den Baustoffkonzern viel Geld. Yvonne Debrunner

Eine Holcim-Tochtergesellschaft hat sich vor einem US-Gericht der Unterstützung der Extremistenorganisation Islamischer Staat schuldig bekannt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Holcim muss eine Busse von 778 Mio. $ zahlen, aufgrund der Syriengeschäfte der mit ihr fusionierten Lafarge. Lafarge und ihre Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria hätten sich in «einem Fall der Abrede zur materiellen Unterstützung von als terroristisch eingestuften ausländischen Organisationen in Syrien schuldig bekannt», hat Holcim in einer Mitteilung am Dienstagabend geschrieben.