Friedrich Dürrenmatt wurde mit seinen Bühnenstücken «Der Besuch der alten Dame» und «Die Physiker» zum Klassiker der Moderne erklärt, die Kriminalromane festigten diesen Ruf. Dürrenmatt, Sohn eines Emmentaler Pfarrers, mochte dieses Korsett gar nicht. Er wusste: Was als Schullektüre kanonisiert wird, büsst seinen Biss ein und verstellt den Blick auf das ­weitere, vielleicht wichtigere Werk.

Jeremias Gotthelf, der Emmentaler Pfarrer, der gut hundert Jahre vor Dürrenmatt mit dem Schreiben begann, ist Ähnliches widerfahren. Seine (glänzende!) Novelle «Die schwarze Spinne» wird vielleicht noch an Schulen gelesen. Seit dem Erfolg der Verfilmungen von Franz Schnyder – darunter «Uli der Knecht» und «Uli der Pächter» – ist es auch schon schier ein Menschenleben her, und die Streifen, wiewohl meisterlich gestaltet, haben Patina angesetzt.

Überhaupt, Gotthelf, Jeremias. Schon der pietistische Name ist unglückliches Marketing. Das zeitweilige Predigen kann abschrecken, die kräftige Würzung der Texte mit unterdessen altväterischem Dialekt wirkt zunehmend prohibitiv. Selbst in der Deutschschweiz, wo die Mundarten von Generation zu Generation vernehmbar nordwärts abflachen.

Dies gesagt: Albert Bitzius, wie Gotthelf bürgerlich hiess, ist ein Phänomen. 1797 geboren, 1832 Pfarrer in Lützelflüh, ab 1836 nebenher Schriftsteller, 1854 gestorben, von Ämtern und Autorschaft ausgebrannt. In nur 18 Jahren legte er 13 grosse Romane und gegen 50 Erzählungen vor. Ein Berserker auf der Kanzel wie am Schreibtisch.

Ein unvermutetes kleines Denkmal ist ihm übrigens im monumentalen Roman «2666» des Chilenen Roberto Bolaño gesetzt. In diesem 2004 posthum erschienenen Wälzer führt ein fiktiver Autor namens Benno von Archimboldi in seiner ebenso fiktiven Werkliste eine Erzählung des Titels «Bitzius» an, die Lebensschilderung des Emmentaler Pfarrers und Autors. Sie umfasse kaum hundert Seiten – mehr ist nicht bekannt, und Bolaño (1953-2003) lässt sich nicht mehr befragen.

Gotthelfs Gestalten im Bann des Geldes

Bei Gotthelf geht’s oft um Geist und meist um Geld. Er war kein Idyllenmaler, sondern er stellte Land und Leute ungeschminkt dar: Nicht selten sind diese verlogen, geizig, gierig, stehen jedenfalls stets unter dem Bann des Geldes. Der renommierte Ökonom Jürg Niehans (1919 bis 2007), der in Zürich, an Johns Hopkins und in Bern lehrte, sprach vom «homo oeconomicus bernensis», dem wirtschaftenden Menschen in Gotthelfs Emmental.

In einem Aufsatz in den «Schweizer Monatsheften» (1985) geht Niehans, dem die Geschichte der Wirtschaftstheorie ein Herzensanliegen war, auf «Geld und Geist oder Nationalökonomie in der Vehfreude» ein. Diese kleine Schrift befasst sich weniger mit Gotthelfs Ansichten zur Ökonomie (die der in Göttingen geschulte Theologe ohnehin kaum hatte), sondern mit den Geschäften seiner Gestalten, Figuren also, die der Schriftsteller aus scharfer Beobachtung formte.

Am ergiebigsten in dieser Hinsicht ist vielleicht das Spätwerk «Die Käserei in der Vehfreude». Die Männer des Dorfs Vehfreude beschliessen, eine Käserei zu bauen, weil das in Mode gekommen ist und Gewinn verheisst: «…man baue…die Käsereien für den Überfluss, dass die Milch, welche man entbehren könne, nicht zuschanden gehe…Sie sollen also so gleichsam einen Abflusskanal bilden für den Überfluss, aber auch zugleich eine Quelle sein , aus welcher dem Bauer Geld zufliesst…». Das ist das Geschäftsmodell. Die Ablieferung an überschüssiger Milch an die Käserei fällt zunächst leicht, doch die Bauern erkennen, dass es schwieriger wird, wenn der Eigenverbrauch eingeschränkt und die Produktion aus­gedehnt werden muss – hier sieht Niehans das Prinzip der steigenden Grenzkosten.

«Die Bäuerinnen erkannten: Die Milch aus dem eigenen Stall ist nicht gratis.»

Dieses erfahren die Bauern auch im Transport: Je grösser die Käserei, desto weiter muss die Milch hergekarrt werden; zu Gotthelfs Zeiten ohne Traktor und Kühltechnik. Ideal ist für die Vehfreudiger «höchstens eine halbe Stunde…hundert und hundertzwanzig Kühe finden sich leicht in gehöriger Nähe». Was Niehans zu Recht als merkwürdig empfindet, ist die Passage, wonach die Preise trotz steigender Produktion mindestens stabil bleiben: Der Käse ist «der bedeutendste Ausfuhrartikel des Kantons Bern in diesem ­Augenblick und ein Beweis, dass mit gesteigerter Produktion der Fleiss im Absatz sich steigert, die Preise des Produkts sich erhalten können.» Der wahre Grund dafür dürfte nicht das Geschick der Händler gewesen sein; Niehans vermutet, dass fallende Transportkosten die Absatzfähigkeit erhöhten. In der «Vehfreude» zeigt Gotthelf auch, dass die listigen Bauern es merken, wenn sich die Lager der Händler leeren – das überträgt sich auf die Preise, zum Verdruss der Käsebarone.

Wie geplant, stieg in der Vehfreude mit der Inbetriebnahme der Käserei der Milcherlös; somit wurde es weniger rentabel, die Milch im eigenen Haushalt zu verbrauchen und zu verarbeiten. Doch das öffnete den Bäuerinnen, die mit dem Milchmangel im eigenen Haus ihre Not hatten, die Augen dafür, dass die Milch aus dem eigenen Stall nicht gratis ist, sondern exakt so viel kostet, wie man in der Käserei dafür erhalten hätte: Hier tritt das Alternativkostenprinzip zutage.

Aus dem Feld von Angebot und Nachfrage gibt’s ein schönes Beispiel in «Jakobs Wanderungen». So entdeckt der Titelheld, dass im Waadtland lieber Brot, im Berner Oberland eher Fleisch und Käse genossen wird. Nicht aus Gewohnheit. Im Waadtland seien «die geborenen Brotfresser zu Hause», im Haslital dagegen sei Brot ein Luxus, denn: «Mehl oder Brot müssten von Thun her eingeführt werden und kosteten viel». Es sind die unterschiedlichen Preisverhältnisse, die das Konsumverhalten prägen.

Weder Hayek noch Keynes

Was gutes und was schlechtes Geld ist, musste man den Emmentaler Bauern, in Zeiten von Münzwirrwarr, nicht erklären. Die Vehfreudiger fluchten: «Das Geld kam...in den schlechtesten Sorten, welche man auftreiben konnte, absonderlich in Koburgischen Sechskreuzern...» – die Zählerei war mühsam; Niehans gestattet sich hier einen Seitenhieb gegen Friedrich Hayek, der sich für die Geldversorgung durch private Anbieter ausgesprochen hatte.

Doch auch Hayeks Widerpart John Maynard Keynes kriegt sein Fett weg. Gotthelfs Gestalten hätten geldtheoretisch schon fast auf Keynes’ Stufe gestanden, spöttelt Niehans; er verweist hier auf Fragen der Kassenhaltung: Der Metzger in «Hans Joggeli der Erbvetter» trug 150 Gulden im Gurt, weil er stets in der Lage sein wollte, Kälber zu kaufen (Transaktionsmotiv). Uli (im «Pächter») sinniert darüber, ob er sein Korn verkaufen oder, in der Hoffnung auf steigende Preise, teilweise einlagern soll und ob er sich das leisten kann (Spekulationsmotiv). Sepp im Nägeliboden («Vehfreude») verpasst mangels Bargeld Kaufgelegenheiten (Risikomotiv).

Ferner unverwüstlich – zur Idee kürzerer Arbeitszeit für gleichen Lohn: Joggeli («Wie Joggeli eine Frau sucht») will im Luzernischen ein Pferd kaufen. Dort werde weniger gearbeitet (wegen der katholischen Feiertage, zudem sei «jeder Tag wenigstens zwei Stunden kürzer»), daher werde weniger verdient, weshalb «alle Sachen dort wohlfeiler» seien. Was nur theoretisch einleuchtet; in der Praxis lässt sich ein Pferd in wenigen Stunden vom Entlebuch auf den Markt in Langnau treiben.

Dürrenmatt waren die Geschichten Gotthelfs von Kindsbeinen auf vertraut; sie wurden im Pfarrhaus in Konolfingen erzählt und gelesen. Er schätzte Gotthelf sehr, trotz aller augenfälligen Differenzen. Die Vehfreudiger hätten kaum anders gehandelt als die Güllener, die der zu Besuch weilenden alten Dame für viel Geld den geforderten Opfermord erbringen. Gerade im Dämonischen treffen sich die beiden grossen Meister.

Die Sommerfrische naht. Zeit zum Lesen. Gotthelf, zum Einstieg Erzählungen, auch unter nicht ökonomischen Aspekten. Dürrenmatt («Stoffe»). Oder Bolaño.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

