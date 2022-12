Gelesen – «How to Invest» David Rubenstein hat alle interviewt, die in der Investment-Welt Rang und Namen haben. Jeffrey Vögeli

Bild: Getty Images/EyeEm

Es dauert ein wenig, bis man in David Ruben­steins Buch auf die ersten Aussagen stösst, die einigermassen das Potenzial haben, zu über­raschen. «Auch wenn man an der Harvard ­Business School sonst nichts lernt: Man lernt, Leute davon zu überzeugen, einem einen Job zu geben, für den man eigentlich nicht ­quali­fiziert ist», ist so ein Zitat. Es stammt von Kim Lew, die sich als äusserst erfolgreiche ­Verwalterin der riesigen Vermögen mehrerer US-Uni­versitäten einen Platz in Rubensteins Buch ­verdient hat.

Der Private-Equity-Investor und Gründer der Carlyle Group hat in seiner jüngsten Publikation ein veritables Who is Who der ­Investment-Welt versammelt, das ihm zu verschiedenen Gelegenheiten Rede und ­Antwort gestanden hat. Dabei kommen auch Investoren zu Wort, die sonst eher die Öffentlichkeit scheuen. So bietet Jim Simons, Mathematiker und milliardenschwerer Pionier des Computer-getriebenen Investierens einen kurzen Überblick über seine sehr abwechslungsreiche Karriere. Und erfreut mit der Aussage, er verdanke seinen Erfolg der Tatsache, dass er sich mit den intelligentesten Leuten umgeben habe, die er finden konnte.

Die Lektüre dieser Gespräche ist interessant, auch wenn die Original-Videos – auf YouTube gratis erhältlich – wohl kurzweiliger sind. Die Struktur des Buchs bietet einen vielfältigen Blick auf die Umwälzungen in der Wirtschaft in den vergangenen ungefähr vierzig Jahren. Rubensteins Gesprächspartner haben diese Veränderungen zum Teil selbst verursacht. So hat Marc Andreessen mit Netscape den ersten Internetbrowser programmiert – oder finanziert. Was man hingegen definitiv nicht lernt – und hier hält das Buch sein Versprechen nicht – ist wie man erfolgreich Geld investiert.

Gleich mehrere der Befragten empfehlen denn auch, man solle das den Profis überlassen. Am nächsten an eine Antwort kommt noch der Autor selbst, der im ersten Kapitel Regeln aufstellt, die es als Privatanleger zu beachten gilt. Der Rest des Buches hält für die meisten Leser wohl eher Rohmaterial für Apérokonversa­tionen mit anderen am Thema Interessierten parat als neue Ideen für das eigene Investmentverhalten.

Details zum Buch Infos einblenden Autor: David M. Rubenstein

Originaltitel: How to Invest – Masters on the Craft

Verlag: Simon & Schuster

Erstmals erschienen: 2022

Anzahl Seiten: 405

Preis: ab 19.50 Fr.

Jeffrey Vögeli ist als Co-Leiter des Unternehmensressorts für die Bereiche Finanz und Industrie zuständig. Er hat Recht und Wirtschaft studiert und schreibt hauptsächlich über die Finanzbranche, vor FuW unter anderem bei Bloomberg und Finews.ch. Mehr Infos @JeffVogeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.