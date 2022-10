Umsatztechnisch verzeichneten alle Segmente ein Wachstum von mindestens 10%. Bild: ZVG/Huber+Suhner

Einschätzung von Andreas Meier um 9.45 Uhr

Huber+Suhner hat einen sehr guten Lauf. Im dritten Quartal ist der Auftragseingang mit 3,9% klar stärker gewachsen als im ersten Halbjahr (+0,8%). Bei den meisten Unternehmen ist es umgekehrt, da zeigten sich im dritten Quartal erste Abschwächungsanzeichen. Nicht bei Huber+Suhner. Auch der Umsatz hat im dritten Quartal mit 15,5% stärker zugelegt als im ersten Halbjahr (+12,5%). Das ist ein Signal dafür, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um von den derzeit günstigen Markttrends zu profitieren. Es ist beispielsweise Zulieferer für den im Aufbau befindlichen Handyübertragungsstandard 5G, für die wie Pilze aus dem Boden schiessenden Datencenter sowie von Spezialkabeln für Elektroautos. Im Automobilbereich konnten in letzter Zeit zudem wichtige und grosse Lieferkontrakte für neuartige Radarantennen für das (teil-)autonome Fahren gewonnen werden – von so bedeutenden Gesellschaften wie Continental und Bosch. Im September hat Huber+Suhner zudem erstmals einen Kapitalmarkttag abgehalten. Da wurde Anlegern, Finanzmarktspezialisten und den Medien die Tätigkeit des Unternehmens näher erläutert. Ferner läuft nach wie vor das Aktienrückkaufprogramm. Das alles hat das Interesse an den Huber+Suhner-Titeln hoch gehalten. Sie zählen zu den Werten, die dieses Jahr kaum verloren haben, womit sie den Markt deutlich überperformt haben. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von mindestens 8% (bisher 6 bis 8%), was angesichts der aktuellen Zahlen aber noch immer sehr konservativ anmutet. Unsere Gewinnschätzung für 2022 wird von 4.60 auf 4.80 Fr. erhöht und für 2023 auf 5 Fr. Damit sind die Valoren mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 18 bewertet, was Raum für weitere Avancen lässt. Für Käufe schwache Tage abwarten.