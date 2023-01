Gewinnzahlen für das Berichtsjahr gibt Huber+Suhner am 7. März bekannt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Andreas Meier um 8.35 Uhr

Im Oktober hatte Huber+Suhner erst noch die Umsatzerwartung für 2022 erhöht, von 6 bis 8% auf 8%. Jetzt sind es gar 10,6% geworden, ohne Währungs- und Akquisitionseinflüsse sowie Kupferpreiseffekte gar 12,9%. Damit hat der gute Lauf des Unternehmens im Schlussquartal weiter angehalten, wenn auch verbunden mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung, wie sie vom Verlauf des Auftragseingangs bereits im Sommer signalisiert worden war. Im ersten Halbjahr hatten die Aufträge noch 0,8% auf 498 Mio. Fr. zugenommen, sanken aber in der zweiten Jahreshälfte um 4% auf 477 Mio. Fr. Der Umsatz stieg im ersten Semester kräftige 12,5% auf 477 Mio. Fr. und verharrte dann im zweiten auf 478 Mio. Fr. Der Auftragsbestand konnte dadurch etwas abgebaut werden. Im vierten Quartal liegt der Auftragseingang mit 218 Mio. Fr. nun erstmals leicht unter dem Umsatz (223 Mio. Fr.). Damit befindet sich Huber+Suhner jetzt in einer Stagnationsphase auf hohem Geschäftsniveau. Unter den drei Segmenten zeigt Kommunikation mit +13% das höchste Umsatzwachstum, allerdings auch den grössten Auftragsrückgang (-9%). Während im dritten Quartal ein Auftragsschub verzeichnet worden war, kam es im vierten zu einem spürbaren Rückgang. Auf Semesterbasis war die Auftragsentwicklung aber recht stabil. Im Industriesegment wurde der grösste Zuwachs im Geschäft mit Schnellladesystemen für die E-Mobilität, sowie mit Prüf- und Messtechnik erzielt. Insgesamt nahm der Umsatz im Segment 8% zu, die Aufträge 5%. Das Segment Transport verzeichnete 10% mehr Umsatz, wobei Automotive für fast den gesamten Zuwachs verantwortlich war, während das Bahngeschäft nur leicht wuchs. Die Aufträge stiegen rund 2%. Sowohl im Industrie- als auch im Transportsegment ist das Auftragsaufkommen im zweiten Semester jeweils leicht niedriger ausgefallen als im ersten.Die gelieferten Zahlen übertreffen die eigenen Prognosen, signalisieren aber auch eine momentane Stagnation. Damit macht sich die allgemeine Konjunkturabschwächung nun auch bei Huber+Suhner bemerkbar, wie das CEO Urs Ryffel schon anlässlich des Investorentages im September angedeutet hatte. Zur Gewinnentwicklung und den Perspektiven für 2023 äussert sich Huber+Suhner am 7. März. Bezogen auf den geschätzten Gewinn von letztem Jahr beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Huber+Suhner-Aktien knapp 19, was derzeit etwa angemessen erscheint. Die Aktien notieren nur geringfügig unter dem Höchst. Vorerst mit Käufen zuwarten.