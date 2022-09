Investorentag von Huber+Suhner – Huber+Suhner wirbt offensiver um Investoren Der Kabel- und Verbindungsspezialist hat an Dynamik gewonnen und will das den Aktionären klarmachen. Andreas Meier

Da die zu verarbeitende Datenmenge sich alle drei Jahre verdoppelt, ist die Ausrüstung von Datencentern mit Komponenten und Kabeln ein Wachstumstreiber für Huber+Suhner. Bild: Erik Isakson/Getty Images

Ein erstes Indiz für mehr Aktionärsnähe war die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im letzten Herbst. Das war für Huber+Suhner eine Novität. Obwohl der Kabel- und Verbindungsspezialist immer über hohe Nettoliquidität verfügte, stand zuvor ein Aktienrückkauf nie zur Debatte. Und nun eine weitere Neuheit: Am Freitag hat Huber+Suhner in Herisau ihren ersten Kapitalmarkttag abgehalten. An solchen Veranstaltungen streichen die Unternehmen heraus, wieso ihre Aktien eine gute Investition sind. Auch dies tat Huber+Suhner in der Vergangenheit kaum.