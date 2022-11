Krisen und Kriege haben die vergangenen Jahre geprägt. Krisenzeiten erhöhen üblicherweise den staatlichen Finanzbedarf und sind daher ein Einfallstor für die Schaffung neuer Steuern. Schon während der Corona-Krise wurden Forderungen nach einer besonderen Besteuerung von «Krisenprofiteuren» laut – der russische Überfall auf die Ukraine und die damit verbundene Energieknappheit haben die Diskussion erneut befeuert. Auch wenn der Bundesrat die politischen Vorstösse bislang mit knappen Antworten vom Tisch zu wischen versucht, hält sich die Idee hartnäckig. Um eine ernsthafte Diskussion dürfte man nicht herumkommen, zumal inzwischen bereits einige Staaten Sondersteuern – sogenannte Übergewinnsteuern – eingeführt haben. So etwa Griechenland, Grossbritannien, Italien, Rumänien und Spanien. Auch Österreich will nachziehen, wie vor wenigen Tagen publik wurde.

Mit einer Übergewinnsteuer soll denjenigen Unternehmen eine Sondersteuer auferlegt werden, die in besonderer Weise von der momentanen Kriegslage und deren Auswirkungen profitieren. Einige Unternehmen haben im Vergleich zu vorangegangenen Jahren nämlich enorme Gewinne erwirtschaftet. Angesprochen sind vor allem Unternehmen der Energiewirtschaft, aber auch der Rüstungsindustrie. Die Rede ist – nicht ohne negativen Beiklang – von den «Krisenprofiteuren» oder «Kriegsgewinnlern».

Die Grundidee mag prima vista bestechen: Zufallsgewinne dieser Unternehmen sollen besonders besteuert werden. Das sind diejenigen Gewinne, die von den Unternehmen ohne eigenes Zutun (unverdient) erarbeitet wurden. Illustrativ ist die englische Bezeichnung als «Windfall Tax»: Fallobst (windfall), das am Boden liegt und sich mühelos aufheben lässt. Nicht besteuert werden sollen dagegen (Über-)Gewinne, die aus Innovation herrühren, um den Innovationswettbewerb nicht zu dämpfen.

Verfassung müsste geändert werden

So verlockend die Grundidee scheint, so fremd ist sie dem schweizerischen Steuerrecht. Oberstes Leitprinzip ist nämlich die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wobei unerheblich ist, wie leicht oder beschwerlich ein Einkommen bzw. Gewinn erzielt wurde. Messgrösse ist bei Unternehmen der handelsrechtlich ausgewiesene Gewinn. Das Steuerrecht ist vom Grundsatz her nicht wertend, sondern einzig den wirtschaftlichen Realitäten verpflichtet.

Eine neue Bundessteuer muss in der Verfassung verankert werden. Sie lässt sich entweder im Geist der geltenden verfassungsrechtlichen Prinzipien ausgestalten, kann aber auch damit brechen. Im Steuerbereich dominieren die Grundsätze der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie das besagte Leistungsfähigkeitsprinzip (Art. 127 Abs. 2 BV). Diese konkretisieren den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und gelten aus heutiger Sicht als Fundament einer gerechten Steuerordnung.

Vor diesem Hintergrund ist ein erster neuralgischer Punkt bei der Architektur einer Übergewinnsteuer die Auswahl der Steuerpflichtigen. Zu denken ist an Unternehmen, die direkt in krisenrelevanten Segmenten tätig sind (z. B. Hersteller von Kriegsmaterial) oder an solche, die von der ausserordentlichen Lage auf andere Art und Weise profitieren (z. B. Energielieferanten). Sondersteuern gelten etwa dann als gerechtfertigt, wenn die Steuereinnahmen einem besonderen Zweck verhaftet sind, von dem die Pflichtigen mehr als die Allgemeinheit profitieren (Kostenanlastungssteuern). So scheint denn auch die Übergewinnsteuer (Profiteure!) begründet zu werden.

Wie wird Übergewinn ermittelt?

Die Einnahmen aus der Steuer sollen je nach Vorschlag entweder für bedürftige Personen in der hiesigen Bevölkerung oder aber für die Bewältigung internationaler Herausforderungen (Wiederaufbau der Ukraine, globale Hungerkrise) eingesetzt werden. So oder so sind es nicht die Adressaten der Übergewinnsteuer, die profitieren. Damit wird es schwierig, die Überwälzung der Kosten an diese überhaupt zu rechtfertigen. Zudem fällt die Auswahl der steuerpflichtigen Unternehmen regelmässig arbiträr aus. Es gibt diverse Unternehmen, die aufgrund äusserer Umstände (z. B. besondere klimatische Bedingungen) «Windfall Profits» erwirtschaften. Doch niemand käme etwa auf die Idee, den Winzern des Bordelais im sehr lukrativen Spitzenjahrgang 2018 eine Sondersteuer aufzuerlegen.

Zweiter neuralgischer Punkt ist die Frage, wie sich der zu besteuernde Übergewinn ermitteln lässt. Die Staaten mit Übergewinnsteuer tun dies meist, indem der aktuelle Gewinn mit früheren Gewinnen verglichen wird. Zudem sind regelmässig Ausnahmen vorgesehen, etwa für Gewinne aus Innovation. Ob es gelingt, den zu besteuernden Zufallsgewinn zuverlässig aus dem übrigen Gewinn herauszuschälen, scheint freilich zweifelhaft. Damit ist zugleich die Sachgerechtigkeit der Übergewinnsteuer an sich in Frage gestellt. Streitfragen, Unschärfen und der damit verbundene Verstoss gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz sind jedenfalls programmiert.

Durch die Einführung einer Übergewinnsteuer würden mithin jahrzehntelang gehütete und bewährte Prinzipien der Besteuerung über Bord geworfen.

An die Verfassung gebunden

Eine andere Frage ist, ob sich eine Übergewinnsteuer überhaupt rechtzeitig realisieren liesse, denn der Krieg findet jetzt statt.

Um rasch agieren zu können, verfügt der Bund in Krisenzeiten über notrechtliche Kompetenzen. Doch auch diese erlauben es ihm grundsätzlich nicht, eine neue Bundessteuer ohne Verfassungsgrundlage einzuführen. Der Bundesrat ist beim Erlass von Notverordnungen an die Verfassung gebunden. Auch das dem Parlament zur Verfügung stehende Instrument der Dringlichkeitsgesetzgebung scheint für wirklich rasche Massnahmen wenig geeignet, gerade in heiklen Angelegenheiten. Zudem ist umstritten, ob das Parlament überhaupt befugt wäre, eine neue Steuer ohne Verfassungsgrundlage einzuführen. Immerhin könnte es, wenn es wollte (Art. 190 BV). Es ist aber fraglich, ob sich für ein solches Vorgehen genügend Fürsprecher fänden.

Als Ausweg bleibt die Schaffung einer rückwirkenden Bundeskompetenz. Rückwirkend daher, weil eine Verfassungsrevision bekanntlich ein langwieriger Prozess ist. Die Erhebung einer neuen Steuer für bereits abgeschlossene Steuerperioden würde jedoch eine sogenannte echte Rückwirkung bedeuten, die nach geltendem Verfassungsverständnis nur sehr eingeschränkt und zeitlich mässig (ca. ein Jahr) zulässig wäre. Folglich gelänge es auch auf diese Weise nicht, die heutigen Übergewinne zu besteuern. Jedenfalls dann nicht, wenn der Verfassungsgeber nicht auch mit diesen rechtsstaatlichen Grundsätzen brechen will – was für Rechtssicherheit und Standortattraktivität freilich verheerende Folgen hätte.

Womöglich kontraproduktiv

Das geltende Steuersystem ist grundsätzlich austariert. Sämtliche Gewinne, einschliesslich Übergewinne, werden besteuert – und das grundsätzlich gleichmässig (proportional). Freilich liesse sich auch über eine progressive Tarifgestaltung bei der Gewinnsteuer nachdenken, um besonders hohe Gewinne stärker zu belasten. Das ist aber schon im Grundsatz heikel und würde über das Ziel hinausschiessen, denn es wären nicht nur Übergewinne erfasst. Neue Steuerlasten würden jedenfalls die Standortattraktivität in Mitleidenschaft ziehen – und das in einem Moment, in dem dieser die OECD-Mindeststeuer bereits schmerzliche Nadelstiche zu versetzen droht.

Zu guter Letzt besteht die Gefahr, dass der Schuss «nach hinten» losgeht: Werden Unternehmen stärker belastet, kann sich das in niedrigeren Löhnen oder noch höheren (Energie-)Preisen niederschlagen. Lässt man umgekehrt die Übergewinne bei den Unternehmen, können diese die Preise senken. Ein Eingriff ins heutige System will wohlüberlegt sein: Er scheint nicht nur hochriskant, sondern käme wahrscheinlich auch zu spät.

