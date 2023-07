Der Chart des Tages – Hurra, unsere PK-Gelder legen zu Die Performance der Schweizer Pensionskassen fällt in diesem Jahr durchaus erfreulich aus. Sylvia Walter

Quelle der Tabelle: UBS

Knapp 4,5 Mio. Schweizer werden bei den heimischen Vorsorgeeinrichtungen als aktiv Versicherte geführt. Somit können sehr viele Menschen aufatmen. Die Pensionskassen haben seit Jahresbeginn eine Rendite von 3,51% erwirtschaftet, wie die Auswertung von UBS von etwa neunzig Einrichtungen ergeben hat. Die Erfolgszahlen werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Anders als noch im vergangenen, schwierigen Anlagejahr war die Performance bis anhin nur im Februar mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Insbesondere der Leistungsausweis im Juni kann sich sehen lassen, bedenkt man, dass Pensionskassen nur bis zu einem gewissen Grad in Risikoanlageklassen investieren können und dürfen. Tatsächlich fiel die Bilanz der Anlageklassen während des Monats sehr unterschiedlich aus. Weitaus am besten schlossen Aktien ausserhalb der Schweiz ab mit 3,43%. Am schwächsten entwickelten sich Hedge Funds mit –1,05% und Anleihen in Fremdwährungen mit –0,99%, wie UBS berichtet.

Auffällig ist, dass die mittelgrossen Pensionskassen mit verwalteten Geldern zwischen 300 Mio. und 1 Mrd. Fr. über die vergangenen zwölf Monate im Schnitt am besten abschneiden. Seit Publikation des Barometers von UBS im Jahr 2006 lag die annualisierte Rendite der Pensionskassen im Schnitt bei 2,97%.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

