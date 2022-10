Geforderte Finanzdienstleister – Hut ab vor den jungen Anlegern Eine neue Generation von Investoren hat während der Pandemie viel Zulauf und Auftrieb erhalten. Susanne Toren

Es ist «in» bei der neuen Generation, sich für die Finanzmärkte zu interessieren. Getty Images

In einer Wohngemeinschaft nahe dem Deutschen Museum in München sitzen am frühen Morgen drei junge Kunststudentinnen am Küchentisch, informieren sich per Handy über die Börsenentwicklung der vergangenen Nacht in New York und Tokio und diskutieren über die Aussichten am Aktienmarkt.