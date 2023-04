Nachrangige Unternehmensanleihen – Hybride Anleihen haben den CS-Schock überwunden Das Emissionsgeschäft ist abgeflaut, aber der Renditevorteil gegenüber normalen Unternehmensanleihen bleibt interessant. Andreas Neinhaus

VW zählt zu den treuesten Emittenten am Markt für nachrangige Unternehmensanleihen. Bild: Keystone/DPA/Marcus Brandt

Spätestens seit dem Kollaps von Credit Suisse sind nachrangige Anleihen einem breiten Publikum bekannt. Der Entscheid, die ausstehenden nachrangigen AT1-Anleihen (Coco Bonds) von CS vollständig abzuschreiben, während CS-Aktionäre mit UBS-Aktien entschädigt wurden, löste Irritation am Markt aus.

Nachrangige Anleihen wurden daraufhin mit deutlichen Abschlägen gehandelt. Inzwischen herrscht fast wieder Normalität. Vergangene Woche kehrte die erste Grossbank mit einem Coco Bond an den Emissionsmarkt zurück. Die japanische Sumitomo Mitsui begab für umgerechnet 1 Mrd. $ AT1-Anleihen und traf damit auf ein reges Interesse. In der Schweiz hatte die Zürcher Kantonalbank Anfang des Monats bereits eine sogenannte Bail-in-Anleihe emittiert.

Industrieanleihen sind solide

Auch ausserhalb des Bankensektors ticken die Uhren fast wieder so wie vorher. Michael Hess, Spezialist für Unternehmensanleihen beim Vermögensverwalter Bantleon, gewinnt dem Vorfall sogar eine positive Seite ab. Die grossen Unterschiede zwischen Coco Bonds von Banken und nachrangigen Unternehmensanleihen seien in den Vordergrund gerückt. «Mittelfristig wird der Vorfall mit den CS-AT1-Anleihen dem Segment für Nachranganleihen von Industrieunternehmen sogar helfen», sagt Hess.

Sie locken weiterhin mit einem erhöhten Zins, was sie für Investoren interessant macht. Der Zinsaufschlag ist ihrer besonderen Konstruktion zu verdanken. Ratingagenturen rechnen dem Emittenten 50% des ausstehenden Volumens als Eigenkapital an. Die Zinspapiere werden deshalb als hybride Anleihen bezeichnet. Unternehmen versehen sie mit einer sehr langen Laufzeit («ewige Anleihen»), terminieren aber gleichzeitig einen vorzeitigen Kündigungstermin (Call) nach rund fünf Jahren.

Hybride Anleihen erklärt Infos einblenden Coco Bonds von Banken werden bei Unterschreiten bestimmter Bilanzkennzahlen automatisch in Aktien gewandelt. Bei hybriden Unternehmensanleihen ist das nicht der Fall. Sie zählen zu den nachrangigen Anleihen. Das heisst: Geht der Emittent bankrott, werden Gläubiger erst aus der Konkursmasse bedient, nachdem die Halter von Senior Bonds ausbezahlt wurden, aber sie kommen vor den Aktionären zum Zug. Wegen der Nachrangigkeit zahlen sie dem Anleger einen deutlich höheren Zins. Der Vorteil besteht darin, dass viele erstklassige Unternehmen diese Anleihen begeben, weil sie die Hälfte des Betrags als Eigenkapital anrechnen können, womit sie ihre Bonität verbessern. Das Ausfallrisiko einer Senior- und einer Hybrid-Anleihe desselben Emittenten ist identisch. Im Falle eines Ausfalls (Defaults) ist der zu erwartende Verlust jedoch höher. Hybride Unternehmensanleihen sind mit einem Kündigungstermin (Call) versehen, an dem sie zum Einstandskurs von 100% zurückgezahlt werden. Wird er nicht wahrgenommen, erhält der Investor einen zusätzlichen Zinsaufschlag. Es handelt sich also nicht um einen Default.

Zahlen sie die Anleihe nicht zum vorgesehenen Termin zurück, wird der Schuldner doppelt bestraft: Er verliert die Eigenkapitalanrechnung, was die Bonität verschlechtert, und der Coupon erhöht sich markant. Deshalb steht so gut wie fest, dass Unternehmen von der vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch machen werden.

Wenig Neuemissionen

Dennoch ist das Emissionskarussell fast zum Stillstand gekommen. Nur eine Hybridanleihe eines Nicht-Finanzschuldners kam seit dem CS-Debakel an den Markt. Der Telecomanbieter Orange hat im April eine ewige Anleihe über 1 Mrd. € begeben, die einen jährlichen Coupon von 5,375% trägt. Der erste Kündigungstermin ist im Januar 2030.

Der allgemeine Zinsanstieg hatte bereits 2022 das Neugeschäft stark gebremst. Die Finanzierungskosten sind hoch. Unternehmen warten daher wenn möglich ab.

Auch der Finanzierungsbedarf ist gering. Denn es werden weniger Fusionen und Übernahmen durchgeführt. Sie sorgen erfahrungsgemäss dafür, dass neue Emittenten an den Markt treten, die Hybridanleihen zur Finanzierung nutzen, um mit ihnen das Eigenkapital zu stärken.

Es wird gekündigt

Am Freitag hat das Medienhaus Bertelsmann seine hybride Anleihe 3% Bertelsmann 2015/2075 zum ersten Call-Termin gekündigt. Der volle Betrag von 650 Mio. € wurde zum Einstandskurs von 100% zurückgezahlt.

Bisher hat kein Emittent den Kündigungstermin verstreichen lassen. Vergangenes Jahr war es nur einmal dazu gekommen. Die deutsche Immobiliengesellschaft Aroundtown war dazu gezwungen, weil sie sich am Kapitalmarkt nicht günstig neu finanzieren konnte. Sie liess die Anleihe weiter laufen und zahlt den Investoren seither einen markant höheren Zins.

Mancher Beobachter befürchtet, dass das stark gestiegene Zinsniveau die Kündigungsbereitschaft verringern wird. «Einige Emittenten werden künftig den Call-Termin ignorieren, weil der dann fällige Zinsaufschlag niedriger ist als die Refinanzierungskosten am Markt», befürchtet Azza Chammem von der Ratingagentur Scope.

Hess verweist jedoch darauf, dass das Risiko nicht zu kündigen nur steigt, wenn die Risikoprämien selbst stark zulegen. Der Markt befinde sich nicht einem solchen Szenario. «Die Emittenten können sich problemlos am Markt refinanzieren, die Nachfrage ist weiterhin gross», sagt er.

Auf bekannte Namen setzen

Der Markt steht vor einer Flut von Kündigungsterminen. Die grosse Zahl von Hybridanleihen, die während der Niedrigzinsjahre 2018/19 aufgelegt wurden und in der Regel einen Call-Termin von fünf Jahren enthalten, werden fällig. Allein in Europa betrifft das dieses und nächstes Jahr Nachranganleihen im Umfang von mehr als 50 Mrd. €, kalkuliert Scope.

Nicht alle Schuldner dürften die ausgelaufenen durch neue Hybridanleihen ersetzen. Das betrifft vor allem Unternehmen, die dank der niedrigen Zinsen das Instrument seinerzeit in Anspruch genommen haben, aber nicht auf die Eigenkapitalanrechnung angewiesen sind.

Dennoch bleiben hybride Unternehmensanleihen interessant. Experten empfehlen defensive Branchen wie Versorger, Gesundheit oder Telecom. Der Energiesektor, bei dem es in den beiden vergangenen Jahren zu manchem Zweifel über die Solidität gekommen war, gehört zu den Favoriten. Total und BP sind seit Jahren am Markt für nachrangige Anleihen engagiert.

«Grundsätzlich sollte man etablierte Emittenten auswählen, die am Markt bekannt sind und sich als verlässliche Schuldner ausgezeichnet haben», sagt Fabian Keller, Partner bei der auf Bonitätsanalysen spezialisierten Agentur Independent Credit View. Dann könne man auch in konjunkturabhängigere Branchen investieren, beispielsweise mit Hybridanleihen von VW in den Autosektor, mit Holcim in die Baustoffindustrie oder mit Total in den Energiesektor.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.