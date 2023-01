Viele Eigenheimbesitzer und auch diejenigen, die es bald werden wollen, sorgen sich um die steigenden Leitzinsen. Ganz besonders die von Zinserhöhungen unmittelbar betroffenen Saron-Hypotheken werden immer wieder als «gefährlich» bezeichnet. Es besteht die Sorge, dass die Saron-Hypothek (Saron steht für Swiss Average Rate Overnight) bald teurer sein wird als eine langlaufende Festhypothek und dass es dann zu spät sein könnte, sich günstig zu binden.

Nur noch eine Zinserhöhung

Doch ich kann Ihnen zumindest aus meiner Sicht Entwarnung geben. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Leitzinsen nur noch ein Mal nach oben schraubt, und zwar auf 1,25 oder 1,5%. Der nächste Schritt 2024 dürfte dann schon wieder nach unten sein.

Das bedeutet für die Saron-Hypothek, dass sie selbst mit einer eher hohen Marge von sagen wir mal 80 Basispunkten und einem Leitzins von 1,5% nicht über 2,3% steigen dürfte. Zehnjährige Festhypotheken kosten derzeit im Durchschnitt 2,64%, dreijährige 2,39%. Die Gefahr, dass Sie sich mit einer Saron-Hypothek in eine gefährliche Situation begeben, ist also gering.

Niveau ist verkraftbar

Was das nun heisst für Sie? Wer eine Saron-Hypothek hat, sollte jetzt nicht nervös zu seiner Bank rennen und alles anbinden. Wer neu abschliesst, für den stellt sich die gängige Frage, ob er sich mit dem Zinsniveau überhaupt befassen will oder lieber zehn Jahre mit einer Festhypothek ruhig schläft. Da wiederum verstehe ich jeden, der sich die Aufregung sparen will und fest anbindet. Auch wenn eine Saron-Hypothek historisch fast immer günstiger ist.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

