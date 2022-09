Mit dem Ausstieg aus der Ära der Negativzinsen initiiert die Nationalbank endlich ein neues Zeitalter. Sparer dürften erfreut sein, ebenso Banken, die das verkehrte Zinsumfeld stets kritisierten. Und sogar die Nationalbank selbst, deren Präsident Thomas Jordan die Leitzinserhöhung diese Woche wie folgt kommentiert: «Wir waren uns immer bewusst, dass der Negativzins auch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringt.»

Anders am Hypothekarmarkt: Das Aus der Minuszinsen ist zugleich der endgültige Abschied von rekordtiefen Hypozinsen.

Schwierige Ausgangslage

Wer jetzt eine neue Hypothek abschliesst oder eine bestehende erneuern muss, steht vor einer schwierigen Ausgangslage. Vor allem Saron-Hypotheken, die in den vergangenen Monaten zum wahren Renner geworden sind, werden schlagartig teurer. Sie sind an den wichtigsten Geldmarktsatz und damit an den SNB-Leitzins gebunden.

Auch wenn sich Jordan diese Woche nicht zu einer Forward Guidance durchgerungen hat: Es ist davon auszugehen, dass der Leitzins weiter steigt und damit auch der Satz für Saron-Hypotheken.

Kurzlaufende Festhypotheken bevorzugen

Festhypotheken werden relativ attraktiver. Sie haben sich bereits kräftig verteuert. Langfristige Hypotheken sind daraufhin «out». Zwar sind auch kurzlaufende Festhypotheken empfindlich teurer geworden. Aber in dem aktuellen ungewissen Zinszyklus sind sie im Vorteil.

Sie bieten Schutz, falls die Inflation erneut nach oben überrascht und die Kapitalmarktzinsen weiter anziehen. Und sie erlauben eine Neueinschätzung nach Ablauf der Frist. Vielleicht liegt das Zinsniveau in zwei oder drei Jahren wieder niedriger.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

