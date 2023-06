Analyse zur Konzernstrategie – IBM sucht eine zweite Chance im KI-Hype Alle reden von künstlicher Intelligenz (KI). Doch KI-Urgestein IBM verpasst den derzeitigen Aufschwung, auch an der Börse. Thorsten Riedl

Der Sieg der künstlichen Intelligenz Watson von IBM bei der US-Quiz-Show Jeopardy! löste 2011 einen Hype um die neue Technologie aus. Vom jüngsten Überschwang rund um die cleveren Computeralgorithmen kann IBM indes nicht profitieren. Bild: Seth Wenig/AP Photo via Keystone

Am 16. Februar 2011 stand die Welt für einen Augenblick still, dann tosender Jubel: Zum ersten Mal gewann am Abend jenes Mittwochs ein Computer die legendäre US-Quiz-Show «Jeopardy!». «Ich heisse unsere neuen Computerherrscher willkommen», witzelte einer der beiden menschlichen Verlierer. Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) schienen damals grenzenlos. Und dahinter steckte Watson, eine KI-Software von IBM. Die Aktien von Big Blue haussierten.