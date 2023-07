Aktivist unter Druck – Icahn einigt sich mit Banken auf Kreditrückzahlung Nach der Attacke des Leerverkäufers Hindenburg hatten die Aktien der Wallstreet-Legende empfindlich an Wert verloren. Nun musste der 87-Jährige handeln. Valentin Ade , New York

Carl Icahn im Jahr 2015. Normalerweise teilt der aktivistische Investor gegen das Geschäftsgebaren anderer Unternehmen aus. Bild: Victor J. Blue/Bloomberg

Im Mai hatte der berüchtigte Leerverkäufer Hindenburg Research die Wallstreet-Legende Carl Icahn ins Visier genommen. In einem Bericht warf Hindenburg Icahn vor, mit hohem Verschuldungsgrad und künstlich überbewerteten Vermögenswerten zu operieren, was ihm an der Börse einen viel zu hohen Kurs einbringe.