Zeit zu finden für ein Gespräch mit Daniele Finzi Pasca, ist nicht einfach. Also vor allem Zeit und Ort, denn der 58-jährige Regisseur ist nicht nur viel beschäftigt, sondern noch viel mehr unterwegs. In Zürich ist er diesen Donnerstag im September, weil der Cirque du Soleil sein Werk «Luzia» bis 22. Oktober auf dem Hardturmplatz aufführt. Dabei handelt es sich um ein farben­frohes Spektakel, inspiriert von Mexiko. Mehr dazu später. Zuerst der Kaffee.

Finzi Pasca bestellt einen Ristretto. Treffpunkt ist die Time Lounge im Hauptbahnhof Zürich, morgens um 8.15 Uhr. Eine Stunde hat Finzi Pasca Zeit, bevor er den Zug ins Tessin nimmt. In Lugano ist er zu Hause. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Zu Hause sei er auch in Montreal, in Brasilien – seine Partnerin ist die Brasilianerin Melissa Vettore – oder im Zelt von «Luzia», «egal, ob es in Zürich, Madrid oder sonst wo­ ­aufgebaut ist», sagt er und nimmt einen Biss vom Croissant. «Ich bin ein ­Nomade.» Passend der Treffpunkt.

Auf globaler Erkundungstour ist Finzi Pasca schon lange. Mit neunzehn Jahren geht er nach Indien zu Mutter Teresa und steht todkranken Menschen als Sterbebegleiter bei. «Dort hat sich alles verändert. Ich bekam das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen», erklärt er. Zurück in der Schweiz, gründet er mit Freunden ein Theater. Weitere sollten folgen. Ein Faible für die darstellende Kunst hat der Sohn von Fotografen schon früh. Als Jugendlicher tritt er beim Zirkus Nock als akrobatischer Clown auf. Mit dem Theatern und als Artist bereist er die Bühnen der Welt. Unter anderem verschlägt es ihn nach Mexiko, wo er zehn Jahre lebt.

Als ihn der Cirque de Soleil anfragt, nach «Corteo» eine weitere Show zu machen, entscheidet er, sich von Mexiko inspirieren zu lassen. «Mexiko ist eine Kultur mit Würde, mit lebendigen Wurzeln und mit einer Tradition, die zu kämpfen hatte, aber immer noch sehr lebendig ist.» Dabei gebe es in Mexiko nicht die eine Kultur. Sie ist so divers wie das Land und die Leute. Im Norden Wüsten, im Süden Urwald und dazwischen immer wieder Berge. «Es ist ein Land reich an Bildern von einer wunderbaren kulturellen Kraft. Geschichten werden auf eine sehr eigentümliche Weise erzählt, im magischen Realismus», sagt er.

Laut Finzi Pasca eignet sich der Zirkus gut, diesen magischen Realismus darzustellen. «Der Zirkus bietet die Möglichkeit, eine Welt zu betreten, die der Abstraktion und der Andeutung nahekommt. Es ist nicht wie im Theater, wo das Wort dominiert.» Zudem gebe es in der mexikanischen Kultur diverse rituelle Erfahrungen, die akrobatische Elemente hätten. Dabei verweist er auf das Plakat der Show, das als Hauptfigur eine rennende Frau mit Schmetterlingsflügeln zeigt. «Diese rennende Frau ist eine Hommage an die Tarahumara.» Das Volk der Tarahumara – sie selbst nennen sich Rarámuri, was in ihrer Sprache «die, die schnell rennen» bedeutet – lebt im nördlichen Bundesstaat Chihuahua. Bis zur Eroberung durch die Spanier lebten sie auf einem weitläufigen Gebiet, zogen sich danach aber in die Berge der Sierra Madre Occidental zurück. «Die Tarahumara können ohne Pause 150 Kilometer rennen. Sie laufen barfuss oder in Sandalen. Und das in den Bergen.» Der Grund ist die Hetzjagd auf Wildtiere, denen sie nachrennen, bis die Tiere erschöpft sind. «Es gibt einen rituellen Aspekt, einen physischen Aspekt, die Verwurzelung mit der Tradition. Das sind die Elemente, um mit Luzia in Mexiko einzutauchen.»

Mexiko hat aber nicht nur als Inspirationsquelle gedient. Das Bühnenbild stammt von Eugenio Caballero. Der Mexikaner kommt aus dem Filmgeschäft und war unter anderem für das Bühnenbild von «Roma» und «Pan’s Labyrinth» verantwortlich, für Letzteres erhielt er gar einen Oscar. Weitere Mexikaner sind auf der Bühne. Mit seinen Shows will Finzi Pasca Grenzen verschieben. Diesmal war die Grenze das Wasser. «In der Akrobatik ist Wasser ein kompliziertes Element. Besonders im Zelt. Dabei geht es nicht nur um das Schaffen eines geschlossenen Kreislaufs, sondern auch um Pfützen auf der Oberfläche.» Die Herausforderung hat der Tessiner gemeistert, stürzt während der Show doch ein Wasserfall von der Kuppel.

Für Finzi Pasca gibt es ein Wort in Mexiko, das gut zu «Luzia» passt. Es heisst «apapachar» und hat seine Wurzeln in Nahuatl, der heute noch gesprochenen Sprache der Azteken. Es bedeutet in etwa «in den Arm nehmen und zärtlich drücken». Das passe gut, vor allem im grauen Herbst: Luzia, «pum», ein Licht, und man fühlt sich wohl.

