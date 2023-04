Interview mit Marc Bürki – «Ich bleibe noch eine Weile am Ruder» Der CEO der Bank Swissquote zielt auf ein Rekordjahr und sieht die Aktien deutlich höher. Von Ruhestand will er nichts mehr wissen. Lea Fäh

Marc Bürki: «Wenn es so brennt wie jetzt, ist ein alter Hase sehr geschätzt.» Bild: ZVG/Swissquote

Swissquote scheint in der aktuellen Bankenkrise ein sicherer Hafen für Kunden zu sein, substanzielle Zuflüsse soll die grösste Schweizer Onlinebank jüngst erhalten haben. Schon einmal, während der Finanzkrise 2007 bis 2008, fand ihr Angebot einer «demokratisierten Bank» schlagartig mehr Anklang. So hat der Gründer und langjährige CEO Marc Bürki vor gut zwei Wochen auch kurzerhand das Programm der Bilanzmedienkonferenz umgekrempelt. Vorausschauend bot er einen vertieften Einblick in die Bücher und stellte klar: «Wir sind vorsichtige Banker.» Im Interview mit FuW betont Bürki aber auch die Wachstumsperspektiven, die er trotz Vorsicht sieht.