Blochers Privatplatzierung unter Erwartung – «Ich brauche keine grosse Jacht» Dottikon-CEO Markus Blocher hat weniger als ein Drittel der Aktien platziert, zu deren Verkauf er bereit gewesen war. Rupen Boyadjian

Die zweite Ausbauetappe würde 130 Mio. Fr. kosten (im Hintergrund Baustelle in Dottikon). Das mit dem Aktienverkauf gelöste Geld reicht Blocher haargenau, um seinen Anteil beizusteuern. Bild: ZVG

Markus Blocher hatte mitgeteilt, er sei bereit, seinen Anteil an Dottikon bis zu 7,6% auf rund 60% zu reduzieren. Am Ende hat er im Rahmen einer Privatplatzierung nur etwa 2,4% an institutionelle Investoren verkauft. Seine Mehrheit am Pharmaauftragsfertiger, bei dem er CEO und VR-Präsident ist, hat sich von 67,6 auf 65,3% verringert.