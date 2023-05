Interview mit Vontobel-Spitze – «Ich hätte gerne noch fünf Jahre mit Zeno weitergearbeitet» Der Rückzug von Vontobel-CEO Zeno Staub kam überraschend, war aber schon länger geplant. Im Interview räumen er und Verwaltungsratspräsident Andreas Utermann mit Gerüchten auf. Christopher Gilb

Vontobel-CEO Zeno Staub (links) und sein Verwaltungsratspräsident Andreas Utermann. Bild: ZVG

Bei Vontobel endet eine Ära. Nach zwanzig Jahren in der Geschäftsleitung, davon die vergangenen zwölf als CEO, tritt Zeno Staub kommendes Jahr als Chef der Bank zurück. Staub zieht es unter anderem in die Politik. Er tritt auf dem ersten Listenplatz der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) des Kantons Zürichs für «Die Mitte» im Rennen für den Nationalrat an. Als am Mittwoch, am Tag nach der Nominierung, die Bank den Entscheid kommuniziert hat, ist unter anderem spekuliert worden, Staubs Stuhl habe schon länger gewackelt, dass er in den letzten Jahren in seiner Leistung nachgelassen und der seit 2022 amtierende Verwaltungsratspräsident Andreas Utermann deshalb «ein Machtwort» gesprochen habe. Im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» wollen Staub und Utermann für Klärung sorgen.