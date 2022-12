Kaffee mit Joel Mattli – «Ich mache vieles gerne und will auch immer das Meiste herausholen» Der Sportler und Werbebotschafter Mattli überwindet als Ninja Warrior die schwierigsten Hindernisse – und hat noch viel vor. Giuliano Ligi



An einem verregneten Morgen treffe ich Joel Mattli in seinem Heimatort Dällikon zum Frühstück. Der 28-jährige Gewinner von Ninja Warrior ­Austria 2022 strahlt, trotz mehreren Verletzungen. «Als Spitzensportler ­gehören die eine oder andere muskuläre Beschwerde oder ein Bobo dazu», schmunzelt er. Nina Warriors stellen sich anspruchsvollen Hindernisparcours, die neben Kraft und Ausdauer auch Koordination, Körperkontrolle und Durchhaltewille erfordern. «Dank Versuchen in vielen Sportarten bin ich gut auf die Läufe vorbereitet. Zudem bin ich stets offen für neue Hindernisse.»

Mattli fällt es leicht, auf neue Menschen zuzugehen und sich in ungewisse Situationen zu begeben. Das war nicht immer so. Während des Gymnasiums will er für ein Austauschjahr in die Staaten. «Ich wollte surfen und das Leben wie aus den Filmen leben.» Doch die Austauschorganisation vereitelt seine Pläne. «Sie meinten, ich sollte offener sein, zumal sie in erster Linie eine passende Gastfamilie suchen würden.» So gelang er an eine staatliche High School in Georgia, Monroe. Nichts mit Surfen. Dafür umso einzigartigere Eindrücke einer klassisch amerikanischen Schule, an denen sportliche Events zelebriert werden und Austauschschüler rar sind. «Dank meiner Offenheit habe ich viel zurückbekommen und wurde zum Lebemensch. Ich probiere alles und lasse es auf mich wirken. Oft zahlt es sich früher oder später aus.»

Seine ersten sportlichen Erfahrungen macht Mattli auf dem Fussballplatz. Wie viele talentierte Fussballbegeisterte stösst auch Mattli irgendwann an eine Grenze: «Trotz Ambitionen und des Interesses für den Fussball musste ich mich entscheiden. Geträumt habe ich logischerweise von einer Profikarriere. Leider muss man in der Schweiz immer abwägen, inwiefern man sich absichert und wie viel man auf den Sport setzen kann.» So entschied er sich für ein Studium im Schnelldurchlauf. «An der HSG habe ich mich dann wegen eines Fussbruchs etwas vom Fussball gelöst.»

Dank der Fraktur sehen wir Mattli heute als Ninja gegen andere ­Warriors antreten, denn er entdeckt Calisthenics – ein Training, das auf das eigene Körpergewicht ausgelegt ist. Auch Ninja Warriors nutzen ihren eigenen Körper: «Ich habe die Sendung im Fernsehen gesehen und ­gedacht, dieser Sport passt zu mir wie die Faust aufs Auge.» 2017 bewirbt er sich, wird aber abgelehnt. Die geforderten Videos und Fotos überzeugen die Jury nicht. Ein Jahr später zahlen sich die unzähligen Trainings in den Kletterhallen, dem Fitnessstudio, zu Hause und in der Natur gelohnt: «2018 veranstaltete Ninja Warriors in Deutschland Sichtungen, an denen ich auftreten durfte und aufgenommen wurde», erzählt Mattli.

Was ihn bei den Wettläufen jeweils konkret erwartet, weiss er jedoch nie – die Parcours sind immer anders. «Ich gestalte meine Trainings deshalb entsprechend: Ich versuche neue, unlogische Handgriffe aus. Zudem mache ich Schritte, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben und bereite mich auf die kniffligsten Hängeparkours vor.» Dazu sei bewusste Körperkontrolle, viel Rumpfkraft sowie Griff- und Fingerfertigkeit unabdingbar. «Dementsprechend findet man mich auch heute noch oft in Boulderhallen.»

Zum Abschluss frage ich ihn, was seine langfristigen Karrierepläne sind. «Ich würde die Sportlichkeit gerne fürs Entertainment einsetzen. So würde ich gerne weiterhin als Werbebotschafter, oder Schauspieler auf­treten», sagt Mattli und fügt lachend hinzu: «Stuntman wäre auch inter­essant.» Seine wirtschaftliche Ausbildung biete ihm zudem das Rüstzeug für die Zukunft, wenn er nicht mehr alles auf die Karte Sport setzen kann. Davon profitieren kann er bereits jetzt: «Die Zusammenarbeit mit ­Manfred Hückel, ehemaliger Head of Marketing bei RedBull, im Rahmen ­meiner Masterarbeit zum Thema Stärken stärken hat mich sehr inspiriert.» Unter anderem ist er daran, mit einem österreichischen Hersteller von Sport­anlagen Ninja Parks herzustellen und diese an Gemeinden zu vertreiben, um so seinen aktuellen Lieblingssport voranzutreiben.

Während wir zusammen zum Parkplatz laufen, verrät er mir, dass heute ein ruhiger Tag sei. «Auch wenn ich fast immer täglich Sport mache, gehört ein guter Ausgleich dazu. So sind heute Yoga und Stretching angesagt.» Für die anstehenden Wettkämpfe – es gibt unter anderem ein Auto zu gewinnen – wünsche ich ihm viel Erfolg und für seine Muskelbeschwerden gute Besserung. «Besten Dank! Melde dich doch, wenn du Mal in ein Bootcamp mitkommen und live dabei sein willst!»

