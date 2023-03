Kaffee mit Nicole Loeb – «Ich wehre mich dagegen, das Konzept Warenhaus in Frage zu stellen» Die VR-Delegierte des Berner Warenhauses Loeb erklärt, warum ihm nicht das Schicksal von Jelmoli droht. Sie vertritt die Familie in fünfter Generation. Arno Schmocker

Tout Berne kennt den «Loeb-Egge». Treffpunkt zum Gespräch ist aber nicht wie üblich vor dem Warenhaus unweit des Bahnhofs, sondern das kleine Café-Restaurant im vierten Stock. Im Herbst wird es im wahrsten Sinn des Wortes «getoppt» – Nicole Loeb strahlt, wenn sie vom Dachrestaurant Nido mit Rundumsicht auf Altstadt, Gurten und Alpen zu sprechen beginnt, das bald Realität wird. Investition und Innovation, so hat das 1881 von der Familie gegründete Unternehmen die Zeit der Spanischen Grippe, Weltkriege und zuletzt die Corona-Pandemie mit zwei Schliessungen überstanden.

«Normalerweise bin ich eine aufgestellte, selten schlecht gelaunte Person», sagt die Verwaltungsratsdelegierte der Warenhausgruppe von sich, respektive andere Leute über sie. Doch nach dem Lockdown im März 2020 habe sie eine Woche gebraucht, um sich aufzufangen. Die vollen Regale in den menschenleeren Verkaufsräumen zu sehen, sei im Rückblick «unwirklich» gewesen. Es gab auch keine Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen konnte.

Mittlerweile, nach einem regen Weihnachtsgeschäft, habe der Umsatz wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Für 2021 hat die Loeb-Gruppe, zu der im Wesentlichen auch die zwei Warenhäuser in Thun und Biel sowie ein Immobilienportefeuille gehören, knapp 70 Mio. Fr. Umsatz und 6 Mio. Fr. Gewinn ausgewiesen.

Die 56-jährige Textilbetriebswirtin führt das Unternehmen in fünfter Generation. Ihr Vater, der frühere FDP-Nationalrat François Loeb und gemäss ironischer Selbstdefinition «Warenhäusler», war als Parlamentarier und klassischer Patron sehr präsent in der Öffentlichkeit und im Unternehmen, dort regelmässig auch an der Kasse. «Die stimmte dann am Schluss des Tages nicht immer», sagt die Tochter augenzwinkernd.

Ihren Vater zu kopieren, diesen Anspruch hatte Nicole Loeb nie, «das wäre nicht gut herausgekommen» – und auch kaum möglich gewesen. Als sie 2005 nach seinem Rücktritt Delegierte des Verwaltungsrats wurde, waren ihre zwei Töchter klein. Wegen eines Teilzeitpensums habe sie von Anfang an im Betrieb viel delegiert, trotz Unterstützung einer Tagesmutter zu Hause musste sie sich aber «ein paar Jahre durchbeissen».

Auch aus diesem Grund zog es sie nicht in die Politik. Als Vorstandsmitglied der Swiss Retail Federation setzt sie sich trotzdem im Branchenverband für bessere Rahmenbedingungen im Detailhandel ein. Eine flammende Befürworterin des Sonntagsverkaufs ist sie aber nicht, ausser dem vor Weihnachten.

Vor einem Monat wurde die Diskussion um die Zukunft der schon oft totgesagten Warenhäuser neu entfacht. Dass Jelmoli in Zürich Ende 2024 die Pforten schliesst, sei «sehr schade», sagt die Loeb-Chefin, die davon im Skiurlaub erfahren hatte, aber intern umgehend klarstellte, dass der eigene Betrieb nicht in Gefahr sei.

Je mehr attraktive Läden und Restaurants es in einer Innenstadt gebe, desto besser laufe das Geschäft für alle: «Ich bin froh um gute Mitbewerber», betont Nicole Loeb. In der Innenstadt von Bern buhlen ausserdem Globus, Manor und der Ryfflihof von Coop um Warenhauskunden. Welches ist ihr Lieblingswarenhaus? «Harrods in London. Es verknüpft Tradition und Innovation auf wunderbare Weise», schwärmt sie.

Die Loeb-Warenhäuser haben einen grossen Vorteil gegenüber Jelmoli: Besitzerin der Liegenschaften ist nicht eine fremde Immobiliengesellschaft, sondern sie gehören der Gruppe. Nicole Loeb blickt zuversichtlich in die Zukunft: «Ich wehre mich dagegen, das Konzept Warenhaus per se in Frage zu stellen». Kleinere spezialisierte Häuser, Platzhirsche, sind heute immer noch erfolgreich.

Das Unternehmen wirbt mit dem Slogan «Persönlichstes Warenhaus der Schweiz». Nicole Loeb erläutert dazu: «Der Faktor Mensch bleibt, gute Beratung, das physische Erlebnis; diese Vorteile versuchen wir voll auszuspielen.» Bei ihren regelmässigen Besuchen in den USA hat sie einen Trend zu hochwertigem Angebot festgestellt, und viele Onlinehändler gingen stationär, um die Marke in der Öffentlichkeit besser zu verankern.

Ein Selbstläufer ist das Geschäft nicht, war es nie, alle paar Jahre sind grössere Investitionen nötig. Die Familie kann auch nicht einfach nur zur ihrem Wohl entscheiden, der Verwaltungsrat, auch das Präsidium, ist mehrheitlich mit Aussenstehenden besetzt – «das hält uns fit», meint Nicole Loeb.

Zudem hat das Unternehmen ein Aktionariat zu pflegen, auch wenn sich Loeb vor einigen Jahren von der Hauptbörse zurückgezogen hat. Zwar findet die Partizipantenversammlung nicht mehr im Zirkus Knie statt, doch PS-Inhaber erhalten immer noch eine Vorzugsdividende. Ausser für das Coronajahr 2020 hat Loeb seit 1987 stets eine Dividende bezahlt.

Zum Schluss die ganz grosse Frage: Wie steht es um die Nachfolge? Mit 20 hätte Nicole Loeb nicht gedacht, dass sie eines Tages das Familiengeschäft übernehmen würde. Nun sind ihre Töchter ungefähr in diesem Alter. Sie sollen die Freiheit haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Ausserdem: «Ein paar Jahre mache ich also schon noch», meint die Warenhauschefin schmunzelnd.

