Interview mit Dottikon-CEO Markus Blocher – «Ich will das Wachstum ermöglichen» Der Dottikon-CEO reduziert seine Zweidrittelmehrheit am Pharmazulieferer. Eine Aktienkapitalerhöhung könnte später folgen. Rupen Boyadjian

Markus Blocher vor dem Bau der neuen Trocknungsanlage und der Mehrzweckproduktionsanlage. Bild: ZVG

Dottikon baut massiv aus. Neue Anlagen sollen in den nächsten zwei Jahren den Betrieb aufnehmen und die Kapazität annähernd verdoppeln. Doch der Pharmaauftragsfertiger wächst so rasant, dass schon bald ein weiterer Ausbau nötig werden könnte. Das erfordert hohe Investitionen, mehr Kapital ist nötig. Weil CEO und Verwaltungsrats­präsident Markus Blocher mehr als zwei Drittel der Anteile hält, ist eine Aktienkapi­talerhöhung herausfordernd. Nach Investorentagen in der Schweiz und in London erklärt er, weshalb er nicht länger am hohen Anteil festhält, der ihm die Kontrolle über die Statuten gibt.