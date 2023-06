Bluthochdruck-Senker – Idorsia belegt Sicherheit und Wirksamkeit von Aprocitentan Eine Studie belegte laut dem Biotechunternehmen sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit des Bluthochdruck-Senkers Aprocitentan bei Patienten mit resistenter Hypertonie.

Im Falle einer Zulassung wäre es das dritte zugelassene Medikament für Idorsia. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das Biotechunternehmen Idorsia hat neue Daten zu seinem Bluthochdruck-Senker Aprocitentan präsentiert. Eine zulassungsrelevante Studie belegte laut Idorsia sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit des Mittels zur Senkung des Blutdrucks in der Praxis bei Patienten mit resistenter Hypertonie.

Die Resultate der Studie «Precision» wurden am Montag an der Europäischen Tagung für Hypertonie und kardiovaskulärem Schutz in Mailand vorgestellt, wie Idorsia gleichentags mitteilte. Die Präsentation habe auch eine Post-hoc-Analyse von Patienten mit hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse auf der Grundlage von nächtlichen Blutdruckwerten umfasst.



Idorsia hatte für Aprocitentan im Dezember 2022 einen neuen Zulassungsantrag bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA eingereicht. Der Antrag auf Marktzulassung in Europa sei Ende Januar 2023 bei der europäischen Behörde EMA eingereicht worden. Im Falle einer Zulassung wäre es dann das dritte zugelassene Medikament für Idorsia.

AWP

