Chronische Schlaflosigkeit – Idorsia erhält Zulassung für Quviviq Swissmedic hat die Marktzulassung für Quviviq zur Behandlung von Erwachsenen mit Schlafstörungen erteilt.

In den USA ist Quviviq bereits seit Januar zugelassen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das Biotechunternehmen Idorsia hat nun auch in der Schweiz die Zulassung für sein Schlafmittel Quviviq erhalten. Die Swissmedic habe das Mittel zur Behandlung von Erwachsenen mit Schlafstörungen (Insomnie) zugelassen, deren Symptome seit mindestens drei Monaten anhalten und eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität haben, teilte Idorsia am Montag mit.

Chronische Schlaflosigkeit ist laut Mitteilung eine der häufigsten Schlafstörungen in Europa, von der zwischen 6 und 12% der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind.

In der Schweiz beabsichtigt Idorsia, das Mittel für Patienten ab Mitte 2023 verfügbar zu machen. In den USA ist Quviviq seit Januar und in der EU seit Mai 2022 zugelassen.

AWP

