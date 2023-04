Sowohl für das laufende Geschäftsjahr als auch mittelfristig bestätigt Idorsia die Ziele. Bild: ZVG/Idorsia

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.30 Uhr

Die Einführung neuer Medikamente braucht viel Zeit. Das spürt zum Jahresauftakt auch Idorsia. Ihre beiden Medikamente erfüllen die Erwartungen nicht. Das Schlafmittel Quviviq hat nur 4,3 Mio. Fr. eingebracht. Gemäss dem Analystenkonsens, den das Biotech-Unternehmen selbst zusammenträgt, wurden im Schnitt 10,5 Mio. Fr. erwartet. Der AWP-Konsens liegt bei 7,7 Mio. Auch Pivlaz, das in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen zugelassen ist, liegt etwa ein Drittel unter den Schätzungen. Idorsia weist auch einen höheren Betriebsverlust als erwartet aus. Sie will die operativen Ausgaben so anpassen, dass sie die Jahresvorgabe eines operativen Verlusts von 735 Mio. Fr. noch erreicht. Einige Anleger werden nun wohl trotzdem noch nervöser. Denn Idorsia präsentiert die dringend nötige Anschlussfinanzierung nicht. Schon im Sommer dürften die liquiden Mittel aufgebraucht sein, die per Ende März bei 212 Mio. Fr. gelegen haben. Idorsia hat stets betont, sie wolle die Geldbeschaffung aktionärsfreundlich gestalten, also möglichst ohne Verwässerung. Das dürfte schwierig werden. Das Umfeld für Transaktionen im Biotech-Sektor hat sich jüngst zwar etwas aufgehellt, bleibt aber angespannt. Bis die Anschlussfinanzierung gesichert ist und eine Beschleunigung der Quviviq-Verkäufe sichtbar wird, könnte es mit den Aktien weiter abwärtsgehen. In diesem Jahr haben sie bereits 28% verloren, innerhalb eines Jahres 44%.