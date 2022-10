Neue Studiendaten – Idorsia plant Zulassungsantrag für Schlafmittel in Japan Das Biotech-Unternehmen hat in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie die Ziele für sein Schlafmittel Daridorexant erreicht.

Das Biotechunternehmen Idorsia wird voraussichtlich schon im ersten Halbjahr 2023 auch in Japan die Zulassung für sein Schlafmittel Daridorexant beantragen. Dies sei möglich, nachdem Idorsia in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie in Japan die gesteckten Ziele erreicht habe, teilte das Unternehmen am Montag mit.

In der Studie wurden 490 erwachsene und ältere Patienten behandelt, die an Schlaflosigkeit litten. Alle gesteckten Ziele wurden erreicht.

Das Unternehmen werde voraussichtlich im ersten Semester 2023 einen Zulassungsantrag beim japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) einreichen. In den USA ist das Mittel seit Anfang dieses Jahres zugelassen, in Europa seit Mai.

