Nächster Wirkstoff aus der Pipeline – Idorsia reicht US-Zulassungsantrag für Blutdrucksenker ein Das Biotech-Unternehmen will seinen Wirkstoff Aprocitentan auf den Markt bringen.

Mit dem Wirkstoff werden Patienten behandelt, die an schwer kontrollierbarem Bluthochdruck leiden. Bild: Getty Images

Das Biotechunternehmen Idorsia strebt die Marktzulassung eines dritten Wirkstoffs aus seiner Pipeline an. Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, hat das Unternehmen in den USA einen Zulassungsantrag für Aprocitentan gestellt.



Mit dem Wirkstoff werden Patienten behandelt, die an schwer kontrollierbarem Bluthochdruck leiden. Nachdem Idorsia bereits die Zulassung für sein Schlafmittel Quviviq (Daridorexant) in den USA, der EU und der Schweiz sowie für Pivlaz (Clazosentan) in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen erhalten hat, wäre dies dann das dritte zugelassene Medikament.



Der Zulassungsantrag enthält laut Mitteilung Daten aus einem umfassenden klinischen und nicht-klinischen Entwicklungsprogramm. In der Phase-III-Zulassungsstudie Precision zeigte Aprocitentan demnach bei Patienten mit resistenter Hypertonie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Senkung des Blutdrucks, die bis zu 48 Wochen lang aufrechterhalten werden konnte.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.