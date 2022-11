Schlafmittel Daridorexant – Idorsia schliesst Lizenzabkommen für China-Vermarktung Das Biotech-Unternehmen erhält im Rahmen der Vereinbarung eine Vorabzahlung von 30 Mio. $. Zudem steht eine weitere Meilensteinzahlung von 20 Mio. $ in Aussicht.

Idorsia setzt grosse Hoffnungen auf Daridorexant, das in den USA bereits unter dem Namen Quviviq vermarktet wird. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Idorsia arbeitet in der Entwicklung und der Vermarktung seines Schlafmittels Daridorexant in China mit dem Pharmaunternehmen Simcere zusammen. Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Lizenzvereinbarung abgeschlossen, wie Idorsia am Mittwoch mitteilte.

Gemäss der Vereinbarung erhält Idorsia eine Vorabzahlung von 30 Mio. $. Eine weitere Meilensteinzahlung von 20 Mio. $ wird bei Erhalt einer Zulassung durch die nationalen Gesundheitsbehörden fällig. Zudem wurden laut der Mitteilung kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie Lizenzzahlungen im «tiefen zweistelligen» Bereich basierend auf den künftigen Verkäufen vereinbart.

Simcere erhalte das ausschliessliche Recht zur Entwicklung und Vermarktung von Daridorexant in Festland-China, Hongkong und Macau, einem der grössten Pharmamärkte der Welt, heisst es weiter. Das chinesische Unternehmen werde für die Finanzierung und die Durchführung eines lokalen Entwicklungsprogramms mit chinesischen Patientinnen und Patienten verantwortlich sein. Simcere vertreibt bereits das Medikament Sanbexin zur Behandlung des ischämischen Schlaganfalls.

Idorsia setzt grosse Hoffnungen auf Daridorexant, das bereits in den USA unter dem Namen Quiviq vermarktet wird. Die Vorbereitungen für die Einführung in Europa laufen bereits, wie das Unternehmen zuletzt im Oktober erklärt hatte. China weist derweil laut der Mitteilung mehr als 200 Mio. Personen auf, die unter chronischer Schlaflosigkeit leiden und die von Daridorexant profitieren könnten.

