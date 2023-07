Idorsia-Sitz in Allschwil. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.50 Uhr

Idorsia will sparen, und das ist gut so. Seit ihrer Gründung nach der Abspaltung von Actelion, die an Johnson & Johnson verkauft wurde, verfolgt sie ein enorm ambitiöses Entwicklungsprogramm mit jeweils zehn bis zwölf Wirkstoffen in der klinischen Entwicklung. Bis vor kurzem hatte sie kein Produkt auf dem Markt und damit auch keine stabilen Einnahmen.