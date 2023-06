Schon seit Monaten rechnen Analysten und Investoren mit einer Kapitalmassnahme bei Idorsia. Bild: Westend61/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.20 Uhr

Idorsia könnte schon bald bis zu 400 Mio. Fr. aus dem Verkauf an Lizenzrechten in Asien erhalten. Das Geld ist dringend nötig, denn in den kommenden Tagen dürften die liquiden Mittel der Biotech-Gesellschaft erschöpft sein. Der Deal mit einem nicht genannten exklusiven Verhandlungspartner könnte im Juli abgeschlossen werden, lässt sich Finanzchef André Muller in der Mitteilung zitieren. Werden die Partner handelseinig, gewinnt Idorsia Zeit, allerdings nur gerade ein gutes halbes Jahr. Idorsias Problem ist ein enorm hoher Kostenblock, angetrieben von Medikamentenstudien für eine breite Pipeline, die in den vergangenen Jahren meist ein Dutzend Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung umfasst hat. Auch für dieses Jahr soll wieder ein Verlust von 735 Mio. Fr. anfallen. Gemäss Analystenschätzungen braucht Idorsia bis zum Erreichen der Gewinnschwelle (möglicherweise 2026) etwa 1,5 Mrd. Fr. Mehr Geld ist also relativ rasch nötig. Schon länger hat Idorsia vom möglichen Verkauf von Rechten am Blutdrucksenker Aprocitentan gesprochen. Zuletzt wurde auch mit einer Aktienkapitalerhöhung gerechnet. Sie ist mit der heutigen Ankündigung nicht vom Tisch. Im Gegenteil. Idorsia könnte sich einen positiven Effekt auf den Aktienkurs erhoffen und das für eine Kapitalerhöhung nutzen.