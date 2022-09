Für den Verkauf und die anschliessende Anmietung seines Forschungs- und Entwicklungsgebäudes am Hauptsitz erhält der Konzern 164 Mio. Fr. Georgios Kefalas/KEYSTONE

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.40 Uhr

Idorsia beschafft sich über den Verkauf ihres Forschungsgebäudes in Allschwil 164 Mio. Fr. Liquidität. Das ist erfreulich, reicht aber nur für rund ein Quartal. Weitere Mittel sind nötig, die CFO André Muller möglichst aktionärsfreundlich generieren will, also ohne Aktienkapitalerhöhung. Zum Halbjahr sagte Muller, Idorsia wolle mit einem Liquiditätspolster von zwölf Monaten ins neue Jahr starten. Dafür wäre wahrscheinlich weiteres Geld nötig. Per Ende Juni wies Idorsia flüssige Mittel von 733 Mio. Fr. aus, für das Gesamtjahr erwartete sie einen operativen Verlust von 840 Mio. Fr.