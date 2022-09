Deutsche Konjunktur – Ifo-Index fällt erneut Das Konjunkturbarometer für Deutschland sinkt auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Gemäss Ifo-Präsident Clemens Fuest rutsche Deutschland in eine Rezession.

Die Stimmung hat sich gemäss dem Ifo-Institut in nahezu allen Branchen verschlechtert. Bild: Bernd Weissbrod/DPA/Keystone

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen ist so schlecht wie seit den Anfängen der Coronakrise nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im September von 88,6 auf 84,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 87,0 Punkte gerechnet. «Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. «Der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate hat deutlich zugenommen.» Die Befragten äusserten sich zu Geschäftslage und Aussichten noch skeptischer als zuletzt. Auch die Industriestaaten-Organisation OECD gibt sich pessimistisch und erwartet 2023 ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft.

«Wir sehen ein dickes Minus auf allen Fronten», sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. «Vor allem die energieintensiven Branchen blicken äusserst pessimistisch auf den Winter.» Die Industrie schaue mit grosser Sorge auf das nächste halbe Jahr, erläuterte Ifo-Chef Fuest. «Die Erwartungen waren zuletzt im April 2020 so pessimistisch.» Die Stimmung habe sich in nahezu allen Branchen verschlechtert.

Der gesamte Ifo-Index signalisiere mehr denn je eine Rezession im Winterhalbjahr, betonte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Der Energiepreisschock lasse die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen und mache die Produktion vieler Unternehmen unrentabel. «Deutschland ist durch die massiv verteuerten Energieimporte ärmer geworden», sagte Krämer. «Wir stehen vor einem wirtschaftlich schwierigen Winter.» DZ Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein rechnet mit einem konjunkturellen Abwärtsstrudel. «Für das Jahr 2023 erwarten wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um knapp zwei Prozent.»

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet für das kommende Jahr mit einem Schrumpfen um 0,7%- das sind 2,4 Punkte weniger als noch im Juni prognostiziert. Im laufenden Jahr traut die OECD der deutschen Wirtschaft ein Wachstum von 1,2% zu, 0,7 Punkte weniger als bisher. «Die globale Wirtschaft hat dieses Jahr ihr Momentum verloren.» Die Weltwirtschaft dürfte dieses Jahr um 3,0% zulegen, 2023 aber nur noch um 2,2%.

Lieferengpässe und Preisdruck belasten Firmen

Dies spürt auch die deutsche Industrie, denn ihre Lieferengpässe haben sich wieder verschärft, wie Wohlrabe zu Reuters sagte. Zwei Drittel aller Unternehmen klagten über Engpässe, das sind rund vier Prozentpunkte mehr als im August. Keine Entspannung sei bei der Inflation in Sicht. «Die Preiserwartungen sind wieder gestiegen, mehr als jedes zweite Unternehmen hat Preiserhöhungen angekündigt.» Zuletzt waren die Verbraucherpreise in Deutschland im August um 7,9% gestiegen. Die Bundesbank rechnet für September mit einem weiteren Preisschub und hält zweistellige Inflationsraten in den kommenden Monaten für möglich.

Im Dienstleistungssektor brach das Ifo-Barometer ein. Insbesondere das Gastgewerbe befürchtet demnach schwere Zeiten. Im Handel hat sich das Geschäftsklima nochmals verschlechtert. «Im Einzelhandel fielen die Erwartungen sogar auf ein historisches Tief.» Auch am Bau sank der Index merklich.

Im Frühjahr hat die deutsche Wirtschaft trotz der Folgen des Ukraine-Krieges noch ein Mini-Wachstum von 0,1% geschafft. Derzeit sind die Perspektiven wegen der verschärften Energiekrise und der hohen Inflation aber düster. Die Bundesbank rechnet damit, dass die Wirtschaft im zu Ende gehenden Sommer-Quartal voraussichtlich etwas schrumpft, dann Ende 2022 und Anfang 2023 sogar merklich Fahrt verliert.

REUTERS

