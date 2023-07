Geschäftsjahr 2022 – Igea in den roten Zahlen Das Biotechunternehmen hat 2022 einen endgültigen Nettoverlust von 11,8 Mio. € geschrieben. Aufgrund von provisorischen Zahlen wurde der Verlust im Mai noch mit 10,1 Mio. ausgewiesen.

Die Aktien von Igea Pharma sind seit einiger Zeit vom Handel ausgesetzt. Bild: SeventyFour/iStock/Getty Images

Die niederländische und an der SIX kotierte Igea Pharma hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 wie bereits früher angekündigt einen hohen Verlust geschrieben. Gemäss den definitiven Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, lag das Minus bei 11,8 Mio. € (VJ -1,3 Mio.), entsprechend einem Verlust pro Aktie von 0.0347 €.

Der Verlust ist damit noch höher als die im Mai aufgrund provisorischer Zahlen ausgewiesenen 10,1 Mio. Umsätze gab es keine. Im Segment «Industrielle Verarbeitung» seien entgegen den Erwartungen (und wie in der Vorjahresperiode) keine Umsätze generiert worden und das Segment «Vertrieb» habe aufgrund defokussierter Aktivitäten nicht wie erwartet funktioniert, heisst es in einer Mitteilung zum Geschäftsbericht. Das Minus resultierte laut den Angaben aus der Abschreibung von Finanzpositionen und Wertverminderungen. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende betrug noch knapp 30'000 €.

Igea Pharma, deren Aktien seit einiger Zeit vom Handel ausgesetzt sind, hat sich laut den Angaben 2023 zusätzliche liquide Mittel gesichert, die zur Finanzierung ihrer aktuellen Aktivitäten notwendig seien. Wie bereits im Mai bekannt gegeben, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Segment «Industrielle Verarbeitung» sowie bestimmte Aktivitäten des Segments «Vertrieb» zu veräussern, da ernsthafte Zweifel an der Fortführung dieser Aktivitäten bestünden.

In diesem Zusammenhang wurde das Eigenkapital per Ende 2022 reduziert auf noch 317'700 € und die operative Struktur vereinfacht, was der Verwaltungsrat als strategische Voraussetzung für die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit betrachte.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.