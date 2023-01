Porträt: Elif Aktug – Ihr Bedürfnis nach sauberer Luft war Pictets Glück Nach einer steilen Karriere wurde die Traderin und Fondsmanagerin ins Partnergremium der Privatbank berufen. Auch in dieser Rolle bleibt Elif Aktug selbstkritisch. Jeffrey Vögeli

Elif Aktug ist seit Herbst 2021 geschäftsführende Partnerin der Genfer Privatbank Pictet. Bild: ZVG/Pictet

Für Elif Aktug sollte es ein Vorteil werden, dass sie 1997 in London praktisch niemanden kannte. Denn eigentlich hätte die damals 22-jährige Absolventin der französischen Eliteuniversität SciencesPo ihren ersten Job bei Goldman Sachs an einem Montag antreten sollen, «wie man das halt so macht». Stattdessen, so erinnert sich die geschäftsführende Partnerin der Genfer Privatbank Pictet, rief einer ihrer Kollegen schon am vorhergehenden Freitag an, ob sie kommen könnte. Aktug verliess das Büro erst am Sonntag wieder.