Objektiv – Ikonoklasmus Die Ukraine räumt weg, was an Russland erinnert. Putin hat die letzten Hemmungen beseitigt. Manfred Rösch

Bild: Mykola Tys/AP Photo/Keystone

Russisches raus: Putins Überfall macht die Ukraine ukrainischer, nach dem Gesetz der unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Vor wenigen Wochen entfernten Arbeiter in einem Dorf westlich von Lemberg diese – vergleichsweise pietätvolle – Gedenkstätte an gefallene Rotarmisten. Je länger der Krieg dauert, desto radikaler wird der öffentliche Raum ent­sowjetisiert und entrussifiziert: Denkmäler, Strassennamen, ­Sprache usf.; hier, wo sogar noch polnisch parliert wird, viele Leute römisch- oder griechisch-katholisch sind, ist die Austreibung alles Moskowitischen kaum umstritten. Das Finale in der Abkehr vom groben «Bruder» im Osten könnte dereinst die Einführung des lateinischen Alphabets sein. Ikonoklasmus, Bildersturm, ist ein Symptom eines Zeiten- und Herrschaftswandels. Es werden quasi die alten, falschen ­Götter gestürzt, im Sinne einer religiösen bzw. nationalen Selbstreinigung und -findung. Mitunter entartet derlei in Vandalismus; die Berner etwa plünderten seinerzeit das grösste und prächtigste Gotteshaus der Eidgenossenschaft, die Lausanner Kathedrale. Derart Barbarisches ist in der Ukraine noch nicht vorgekommen (oder dann in den besetzten Gebieten). Und: Kiew wird frei bleiben von Putin-Statuen.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW.

