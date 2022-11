Konflikt um Halbleiter – Im Chipkrieg sind die Koreaner ratlos Für die Platzhirsche Samsung und SK Hynix sind die US-Sanktionen gegen China besorgniserregend. Die koreanische Regierung forciert ihre Lokalisierungsstrategie. Alexander Trentin

Inspektion eines Silizium-Wafers für die Halbleiterproduktion: Koreanische Hersteller haben den höchsten Anteil bei den Speicherchips. Bild: sinology/Getty Images

Der Handelsminister von Südkorea, Ahn Dukgeun, bringt die schwierige Situation seines Landes auf den Punkt: «Es ist zu erwarten, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China weiter verschärft. Dabei haben wir gute Beziehungen mit beiden Ländern.» Auf einer Pressekonferenz an der Investorenkonferenz «Korea Investment Week» in Seoul äussert sich der an einer US-Eliteuni studierte Ökonom auf die Frage von «Finanz und Wirtschaft» damit klar: Man will sich im Handelsstreit nicht auf eine Seite schlagen.